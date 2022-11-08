Добыча сланцевой нефти в США перестала расти

Несмотря на высокую прибыль сланцевики замедляют деятельность, снижают добычу нефти и не собираются помогать стабилизировать нефтяные рынки, считает Wall Street Journal. В третьем квартале средняя цена на нефть вернулась, по данным Bank of Nova Scotia, к 100 долларам за баррель. В прошлом такая цена обычно подстегивала добычу нефти. Однако сейчас сланцевые гиганты типа ConocoPhillips, Pioneer Natural Resources и Devon Energy Corp. явно не торопятся наращивать производство.

Прибыль ConocoPhillips в третьем квартале составила ок. 4,5 млрд долларов, т.е. почти вдвое увеличилась по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года. У Pioneer прибыль – почти 2 млрд долларов. Exxon Mobil Corp. показал и вовсе рекордную прибыль – в районе 20 млрд долларов, а Chevron Corp. – 11,2 млрд долларов, вторую по размерам квартальную прибыль за всю историю. Эти, а также другие нефтяные компании, показывая высокую прибыль, одновременно снижали планы по добыче нефти.

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Так, Pioneer в третьем квартале в среднем добывал 352421 баррель нефти в день, даже немного меньше, чем во втором квартале.

ConocoPhillips ранее заявлял о росте суммарной добычи приблизительно до 900 тыс. баррелей в день, но официальный представитель компании Деннис Насс недавно сообщил, что рост добычи в США будет ниже ожидаемого из-за разрывов цепочек поставок и нехватки рабочей силы.

Американская сланцевая революция на глазах теряет пары. Причем, происходит это в самое неподходящее время, когда нефтяные рынки ждут от сланцевиков увеличения добычи нефти. К этому же их неоднократно призывал и президент США Джо Байден, но они вместо того, чтобы вкладывать деньги в производство, т.е. в финансирование роста добычи, предпочитают тратить прибыль на высокие дивиденды и выкуп своих же акций. В результате прогнозы правительственных экономистов по добыче нефти в США в 2022 году сейчас представляются чрезмерно оптимистичными.

По данным Управления энергетической информации (EIA), в августе добыча нефти в США (за исключением Аляски и Гавайев) выросла только на 3% по сравнению с декабрем 2021 года или на 288 тыс. бар./д. до 9,77 млн бар./д. Ранее же ожидалось, что добыча в последнем летнем месяце на всей территории США, включая Аляску, по итогам года составит 12,64 млн бар./д., что было бы на миллион с лишним баррелей больше прошлого года. EIA снизило прогноз вдвое – до роста ок. 500 тыс. бар./д.

Даже Chevron с Exxon, крупнейшие в Америке нефтяные компании, едва-едва выполняют и без того невысокие задачи по добыче сланцевой нефти.

Exxon, например, недавно заявил, что добыча нефти и газа в Пермианском бассейне вырастет по итогам года почти на 20% в годовом выражении, но в начале года он говорил о росте на 25%.

Chevron по итогам года тоже не без труда выйдет на выполнение добычи в Пермианском бассейне по минимуму – рост ок. 700 тыс. бар./д.

Причем, это прогнозы не окончательные и скорее еще будут пересматриваться в сторону дальнейшего понижения, потому что многие нефтяные компании сейчас работают с так называемыми «незаконченными» скважинами, т.е. с пробуренными ранее скважинами, оставленными до лучших времен и законсервированными (DUC). Причем, самые лучшие были использованы во время пандемии. Это обстоятельство вместе с нарастающими проблемами транспортировки нефти в Пермиане, по мнению IEA, тоже не дают добыче нефти в США быстро расти.

По словам главы энергетической аналитической компании FLOW Partners LLC Тома Лафрея, в Делавэрском бассейне (западная часть Пермиана) сланцевики работали последние годы особенно активно. В результате производительность скважин уже перестала расти. Лет через десять, предупреждает он, добыча начнет снижаться.

Многие компании, желая побыстрее увеличить добычу, начинают работать на самых высокопроизводительных скважинах. Сейчас же у них остались менее производительные скважины, которые по объективным причинам не в состоянии давать много нефти.

«Производительность скважин сейчас не такая, какая была, скажем, три года назад»,- объясняет главный операционный директор Pioneer Ричард Дили.

Замедление роста добычи вместе с ростом стоимости производства, по прогнозам большинства экспертов, перейдет и в следующий год. Это значит, что в 2023 году тоже не стоит ждать рывка в добыче нефти в США.

