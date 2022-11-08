Sony Pictures продолжит работать в России под другим названием

«Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» — юридическое лицо бизнеса голливудской студии Sony Pictures в РФ — осталась на российском рынке. Компания поменяла название и перешла под контроль локального топ-менеджмента.

На соответствующую информацию в системе «СПАРК-Интерфакс» обратила внимание газета «Ведомости».

Сообщается, что 7 октября структура стала называться «Контент-клуб», пост гендиректора при этом сохранился за Антоном Сиренко. Не изменился и владелец компании — им выступает зарегистрированная в американском штате Делавэр SPPR Holdings Russia.

По словам Сиренко, российская компания сменила название в связи с переходом SPPR Holdings Russia под контроль местного менеджмента. В настоящий момент совладельцем компании является сам Сиренко и его партнер, имя которого топ-менеджер называть не стал. Уточняется, что сделка была денежной, однако ее стоимость также не раскрывается.

Весной текущего года американские Sony Pictures, UPI, Disney, Paramount приостановили выпуск киноновинок в России. На их долю приходилось порядка 70% всего российского бокс-офиса в прошлом году; совокупные кассовые сборы картин студий составили 40,7 млрд руб.