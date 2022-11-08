В Минобороны рассказали, как будут начислять денежное довольствие мобилизованным

В Министерстве обороны РФ разъяснили порядок выплат денежного довольствия мобилизованным.

По словам представителя финансового блока Минобороны Сергея Микищенко, минимальный размер выплат составляет 195 тыс. руб., передает ТАСС. Деньги будут выплачивать с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы. В этом месяце средства начислят досрочно — 8 ноября.

Уточняется, что сумма денежного довольствия мобилизованных состоит из ежемесячной социальной выплаты (158 тыс. руб.) и денежного довольствия, которое зависит от окладов по воинской должности и званию и выслуги лет (минимум 37 тыс. руб.) Так, рядовой на должности мотострелка будет получать 195 тыс. руб., в то время как командир взвода — не менее 225 тыс., а командир батальона — минимум 243 тыс. руб.

Социальная выплата в 158 тыс. руб. не облагается подоходным налогом, в отличие от денежного довольствия.

Срочникам и мобилизованным, которые заключили контракт о прохождении военной службы, начислят единовременную выплату в размере 195 тыс. руб., сообщил также представитель финансового блока Минобороны. «Указом президента Российской Федерации определено, что начиная с 21 сентября 2022 года всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. рублей», — заявил Микищенко.

Представитель финансового блока военного ведомства подчеркнул, что выплата будет производиться после заключения контракта о прохождении военной службы. «Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач», — добавил Сергей Микищенко.

Президент России Владимир Путин 19 октября заявил, что ежемесячное денежное довольствие мобилизационного рядового после зачисления в часть должно составить 195 тыс. руб. «Особо подчеркну — включая период подготовки и обучения личного состава», — сказал глава государства на заседании Совбеза РФ. Путин сообщил, что подписал поручение о «неукоснительном соблюдении» установленных сроков и размеров выплат.

Накануне, 7 ноября, президент в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил, что намерен лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных и услышать «обратную связь». По словам Путина, в настоящий момент в зоне проведения специальной операции находятся около 80 тыс. мобилизованных граждан, из них примерно 50 тыс. принимают участие в боевых действиях. «Остальные все — на полигонах», — уточнил глава государства.