Центробанк оценил последствия оттока средств населения с депозитов

В последней декаде сентября рост экономической неопределенности, связанный с частичной мобилизацией, привел к росту спроса на наличные и оттоку средств населения с депозитов. За месяц объем наличности вырос на 1 трлн рублей. Однако уже к концу октября ситуация стабилизировалась, отток средств практически завершился, но годовой прирост вкладов все же существенно замедлился, говорится в докладе ЦБ «О денежно-кредитной политике».

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«За сентябрь объем наличных денег в обращении (вне Банка России) возрос почти на 1 трлн рублей. В результате годовой прирост депозитов населения замедлился с 6,6% на начало сентября до 4,4% на конец месяца. Стремясь сохранить вкладчиков, банки в конце сентября и октябре повышали депозитные ставки. Рост ставок в сочетании с удовлетворением спроса на наличные способствовал стабилизации ситуации на рынке депозитов. К концу октября отток средств с депозитов населения практически завершился», — сообщили в ЦБ.

По данным регулятора, тенденция к девалютизации депозитов сохраняется: в июле – августе вкладчики пополняли рублевые депозиты, сокращая валютные, а в сентябре валютные депозиты уменьшались опережающими темпами. В итоге к началу октября доля валютных вкладов в общем объеме достигла исторического минимума — менее 11% от всех депозитов населения.

Также в ЦБ отметили, что по мере истечения сроков высокодоходных депозитов, открытых в марте, продолжался переток средств с краткосрочных вкладов на долгосрочные, по которым предлагаются более высокие ставки, и на более ликвидные текущие счета.

