Центробанк рискует не попасть в таргет

Банк России сегодня представил ежеквартальный Доклад о денежно-кредитной политике. Согласно представленным данным, текущее инфляционное давление остается пониженным, однако будет усиливаться. По заверению ЦБ, в летние месяцы цены снижались. Некоторые рост произошел в сентябре, что было вызвано разовыми факторами, в том числе — повышением тарифов автострахования и мобильной связи.

До конца текущего года инфляционное давление увеличится из-за переноса индексации тарифов ЖКХ со следующего года на декабрь текущего. При этом динамика будет зависеть от изменения численности рабочей силы, структуры занятости и скорости дальнейшей адаптации предприятий к санкциям. Таким образом, считают аналитики ЦБ, цены могут вырасти на 12–13%, а в 2023 голу — на 5–7%. К 4% инфляция вернется в 2024 году.

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В то же время ЦБ улучшил прогноз по ВВП: сокращение экономики в 2022 году составит лишь 3,0–3,5% против 4,0–6,0%, ожидавшихся в предыдущем прогнозе. Особую поддержку экономической активности будет оказывать спрос со стороны госсектора. Прогноз на следующий год не изменился — сокращение составит 1,0-4,0%, во многом из-за высокой базы I квартала 2022 года. Во второй половине 2023 года экономика войдет в стадию роста.

Аналитики ЦБ отметили, что несмотря на снижение ключевой ставки, денежно-кредитные условия несколько ужесточились. Основная причина: усиление геополитической напряженности. Инвесторы были вынуждены пересмотреть оценку инфляционных премий за риск. Отток наличных вызвал увеличение ставки по вкладам. Ставки по кредитам перестали снижаться, в октябре банки стали предъявлять более высокие требования к заемщикам. Однако кредитная активность остается высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте.

По оценке ЦБ, траектория ключевой ставки будет зависеть от того, как складывается баланс рисков для достижения целевого уровня инфляции в 2024 году. Таким образом, в соответствии с базовым прогнозом средняя за год ключевая ставка в 2022 году составит 10,6% годовых, что отражает среднее значение до конца года в диапазоне 7,4–7,6%. В 2023 году она достигнет 6,5–8,5% и в 2024 году — 6,0–7,0% годовых.

Как покрыть бюджетный дефицит

В комментарии «Эксперту» экономист Александр Разуваев высказал мнение, что в 2024 году инфляция может быть выше установленного Центробанком таргета. Однако это не станет большой проблемой.

«Экономическая теория гласит, что ниже 20% — это нормально. В нулевые годы в России было выше 10% всегда, однако, очень быстро росли доходы, всех все устраивало», — подчеркнул он. Что касается прогноза по ВВП, то эксперт считает, что снижение может быть даже ниже предполагаемых показателей — около 2-3%, так как реальный сектор чувствует себя уверенно.

«Вопрос с ключевой ставкой остается открытым. Я считаю, что с 7,5% она не сдвинется. Это, конечно, несколько притормозит реальный сектор, потому что были ожидания, что ставку будут дальше снижать, многие компании третьего эшелона теперь не размещаются на IPO. Мне кажется, что в следующем году все же “продавят” ЦБ, и ставка будет 5-6%. Да, таргет ЦБ — 6-8%, но заемщики, как в пандемию повлияли, так и в этой ситуации могут сделать это. Лоббизм есть лоббизм, в этом нет ничего плохого, здесь не надо искать ничего криминального», — заметил он.

Инфляция будет снижаться, так как у нас сильный рубль. Однако некоторые депутаты Госдумы уже сейчас выдвигают идею, что бюджетный дефицит стоит покрывать либо напрямую кредитами ЦБ, либо выдавать деньги госбанкам, а тем — покупать госбонды. В таком случае инфляция будет в разы больше. По мнению Александра Разуева, покрывать бюджетный дефицит «печатным станком» ни в коем случае нельзя.

Вопрос об уровне инфляции остается открытым

Другого мнения придерживается директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец. По его словам, если правительство окажет влияние на ЦБ, ключевая ставка будет снижена. Однако исходя из сообщения председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, ставку будут держать выше инфляции.

«То есть опускать ее они будут аккуратно. Такого, как в этом году, когда ставку “удавили”, чтобы оживить финансовую политику в стране и добавить активности кредитному рынку — не будет», — заявил Алексей Зубец «Эксперту». Он считает, что в 2023 году инфляция будет выше прогноза, так как правительство собирается потратить на спецоперацию и сопутствующие расходы 5-7 трл рублей.

«У нас на рынке труда есть инфляция издержек, связанная с тем, что не хватает рабочей силы. Бизнес и госслужба вынуждены поднимать зарплаты для того, чтобы бороться за работников. Особенно, если речь идет о “синих воротничках”. Инфляция издержек продолжится, это неизбежно, учитывая тот уровень военного довольствия, который выплачивается мобилизованным. Их относительно немного, но — тем не менее. Таким образом, государство будет раздавать деньги в следующем году. В этих условиях сохранить низкую инфляцию не получится. Причем 7 трл — это вовсе не предел. Плюс инфраструктурные проекты, восстановление Новороссии и так далее. То есть реальная инфляция достигнет в 2023 году 7%, и это будет соответствовать показателю ставки», — резюмировал Алексей Зубец, добавив, что, если ВВП в следующем году расти не будет, как и утверждает ЦБ, то реальные зарплаты будут увеличиваться.