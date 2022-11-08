Цены на газ в Европе пошли на разворот

Несмотря на аномально теплую погоду на большей части Европы, которая, к примеру, на северо-западе континента по прогнозам метеорологов продлится чуть ли не до конца ноября, цены на газ, снизившиеся в октябре на 40%, вновь пошли вверх. На этот раз причиной скачка цен на «голубое топливо» стала неопределенность с потолком цен на газ, пишет Bloomberg. Европа фактически решила ограничить цены на газ так же, как это будет сделано уже 5 декабря с нефтью, но сейчас в Брюсселе неожиданно возникли серьезные сомнения в эффективного «газового потолка». 7 ноября Еврокомиссия дала понять, что в стабилизации цен на газ более действенными могут оказаться другие меры, включая динамичный ценовой коридор на газ.
Газовые фьючерсы на голландском газовом хабе TTF взлетели на 7,8% до 136 евро за МВт-час после, кстати, трех торговых сессий снижений подряд.
Инвесторы и трейдеры очень внимательно следят за ходом переговоров о пакете мер по борьбе с энергетическим кризисом. В последние несколько недель благодаря теплой погоде, позволившей отложить начало отопительного сезона и таким образом сэкономить топливо и, в первую очередь, газ; а также практически заполненным до отказа (95,3%) подземным газовым хранилищам и продолжающимся поставкам сжиженного газа (СПГ) страхи перед предстоящей зимой на континенте начали ослабевать. Конечно, европейцы при этом прекрасно понимают, что и с поставками СПГ в любой момент может произойти какое-нибудь ЧП, как в июне на СПГ-терминале Фрипорт в Техасе; и теплая погода рано или поздно закончится и придут холода, в результате которых потребление газа на отопление резко увеличится.
Европейские политики, между тем, никак не могут договориться о новом пакете мер по борьбе с кризисом. Главным образом, разногласия у европейцев по вопросу потолка цен на газ и рисках, которые он в себе таит. Через две недели согласовывать разногласия и искать компромиссы в Брюссель съедутся министры энергетики членов Евросоюза.
«В газовых хранилищах сейчас рекордные объемы газа,- говорится в аналитической записке Alfa Energy.- Если учесть, что газ из хранилищ берут сейчас мало, можно предположить, что еще какое-то время в них будет высокий объем прошлой недели...»