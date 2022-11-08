Цены на газ в Европе пошли на разворот

Несмотря на аномально теплую погоду на большей части Европы, которая, к примеру, на северо-западе континента по прогнозам метеорологов продлится чуть ли не до конца ноября, цены на газ, снизившиеся в октябре на 40%, вновь пошли вверх. На этот раз причиной скачка цен на «голубое топливо» стала неопределенность с потолком цен на газ, пишет Bloomberg. Европа фактически решила ограничить цены на газ так же, как это будет сделано уже 5 декабря с нефтью, но сейчас в Брюсселе неожиданно возникли серьезные сомнения в эффективного «газового потолка». 7 ноября Еврокомиссия дала понять, что в стабилизации цен на газ более действенными могут оказаться другие меры, включая динамичный ценовой коридор на газ.

Газовые фьючерсы на голландском газовом хабе TTF взлетели на 7,8% до 136 евро за МВт-час после, кстати, трех торговых сессий снижений подряд.