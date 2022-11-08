В МИД РФ заявили, что Россия не будет выдвигать Украине условия для переговоров

У России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко, передаёт РИА Новости.

«С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что киевские власти приняли закон, который запрещает вести мирные переговоры с Москвой. По его мнению, это осознанный выбор властей соседней страны.

«Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине», – резюмировал Руденко, добавив, что у России нет дипломатических контактов с США по украинскому кризису.

Как ранее писал «Эксперт», по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва открыта к переговорам с Киевом, однако в нынешних условиях Россия не видит возможности для них из-за позиции Украины, официально отказывающегося от диалога.

Отвечая на брифинге 7 ноября на вопрос журналистов о появившейся в западной прессе информации о том, что Вашингтоне в частном порядке призывают Киев продемонстрировать открытость к переговорам с Москвой, представитель Кремля отметил, что на данный момент комментировать эти публикации было бы нецелесообразно.

«Мы не знаем, так это или не так. Есть и правдивые сообщения в СМИ, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией. Поэтому мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными, что это действительно соответствует действительности», – заявил Песков.