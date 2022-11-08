В Минтрансе сообщили о планах обсудить с Анкарой запрет пролета над Турцией самолетам с «двойной регистрацией»

Турция с 1 ноября запретила пролет через свое воздушное пространство самолетам с «двойной регистрацией».

Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik, члена совета директоров Nordwind Анну Подгорнаую, а также источники в двух других российских авиакомпаниях.

Отмечается, что из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов российских перевозчиков увеличилась: так, полеты в Египет занимают на 30 минут больше.

Минтранс в ближайшее время проведет переговоры с авиавластями Турцией в связи с решением Анкары, рассказал агентству представитель ведомства. По его словам, двойная регистрация, в которой зарубежные государства обвиняют российскую сторону, является дискриминацией, прямо противоречащей целям Международной организации гражданской авиации (ICAO), заложенным статьей 44 Чикагской конвенции. В этой статье говорится, в частности, о том, что задачами ICAO является обеспечение потребностей стран в безопасном и регулярном воздушном транспорте, а также недопущение какой-либо дискриминации и уважение прав договаривающихся государств.

После введения санкций против Москвы в конце февраля авиакомпании РФ начали переводить свои самолеты из иностранных реестров, прежде всего бермудского, в российский; в итоге часть лайнеров осталась с «двойной регистрацией», что является основанием для их ареста лизингодателями за рубежом.

По словам представителя Минтранса, бермудским авиавластям необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в РФ; соответствующие запросы в их адрес направляли российские перевозчики. Затягивание дерегистрации самолетов он назвал грубым нарушением принципов ICAO.

«Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же "двойной регистрации" и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции», — подчеркнул собеседник агентства.