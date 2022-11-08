В «Росатоме» рассказали о новых технологиях, применяемых при возведении медцентра в Иркутске

В компании «Русатом Оверсиз» (входит в госкорпорацию «Росатом») сообщили о новых строительных технологиях, применяемых при строительстве центра ядерной медицины в Иркутске.

Как отмечает пресс-служба компании, одна из самых интересных особенностей проекта — повышенная сейсмоустойчивость. «На Байкале случается до 600 землетрясений в год. Правда, не очень сильных — до четырех баллов. Иркутяне привыкли, что их постоянно немного трясет. В проекте радиологического корпуса заложен норматив устойчивости к землетрясениям до девяти баллов. Выполнят норматив сейсмоизоляторы — их будет более 200», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что у корпуса здания будет уникальный фундамент, расположенный ниже нулевой отметки. «Это как бы три отдельных здания, которые стоят максимально близко друг к другу. На отметке минус 7 м размещены сейсмоизоляторы — металлические конструкции, которые могут смещаться по горизонтали с амплитудой до 300 мм, чтобы гасить колебания. Каждый сейсмоизолятор настроен индивидуально, но так, чтобы работать в унисон с остальными, обеспечивая устойчивость объекта при землетрясении», — подчеркивается в сообщении.

Возведение радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске началось в прошлом году, закладывать фундамент начали 2 декабря. Концессионное соглашение на строительство подписано между правительством Иркутской области и АО «Русатом Хэлскеа». Проект планируется завершить в 2024-2025 годах.