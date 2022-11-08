В Швейцарии — максимальное падение реальной зарплаты за 80 лет

Работодатели в Швейцарии повысили заработную плату в среднем на 1,1% в этом году и намерены поднять ее на 2,2% в 2023 году, сообщил UBS по результатам опроса 290 компаний. С учетом инфляции это означает падение в реальном выражении в размере 1,8% в 2022 году, а затем небольшой рост на 0,1% в следующем году.

Тем самым швейцарцы столкнулись с самой большой потерей реальной заработной платы с 1942 года, отмечают в UBS.

В 2022 году с целью компенсации потерь покупательной способности швейцарские профсоюзы требовали повышения заработной платы в размере 3-5%. Однако благодаря более медленному их росту страна, вероятно, избежит инфляционной спирали, когда рост цен ведет к подъему зарплат, а их увеличение, в свою очередь, стимулирует рост инфляции.

«Увеличение заработной платы чуть более чем на 2%, что значительно ниже текущего уровня инфляции, вряд ли вызовет у сотрудников праздничное настроение, — сказал Bloomberg главный экономист UBS по Швейцарии Даниэль Кальт. — Это, однако, предполагает отсутствие возникновения спирали заработной платы и цен, которая могла бы способствовать дальнейшему росту инфляции».

Темпы рост потребительских цен в стране остаются выше целевого показателя Национального банка Швейцарии уже девятый месяц подряд. Его президент Томас Джордан уже не раз намекал на дальнейшее повышение процентных ставок. Тем не менее инфляция в Швейцарии гораздо ниже, чем в большинстве соседних стран ЕС, Великобритании или США.

В октябре она составила в Швейцарии 3%. В то же время во Франции инфляция достигла 6,2%, в Италии — 11,9%, в Германии — 10,4%, а в Австрии — 11%.

