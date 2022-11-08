В ЦБ объяснили, почему нельзя напечатать столько денег, чтобы хватило всем

Если напечатать много денег, потребительский спрос, безусловно вырастет, а вот что будет с ценами, зависит от готовности экономики нарастить производство товаров и услуг, рассказали специалисты образовательного проекта Банка России «Финансовая культура» в своем Telegram-канале. При этом они выделили два основных варианта развития событий.

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«Если производства загружены полностью, то производство быстро не нарастить: потребуется нанимать новых работников, закупать оборудование, наращивать производственные площади. В результате просто ускорится рост цен, то есть инфляция», — пояснили в ЦБ.

Бывает также, что производители не могут нарастить производство по другим причинам. Сейчас, к примеру, многим требуется перестраивать производственные и логистические цепочки, искать новых поставщиков и переходить на другие системы расчетов. Все это требует времени, в течение которого рост спроса будет только подогревать цены.

Есть и другой вариант развития событий — когда производственные мощности частично простаивают, на рынке труда есть свободные руки и нет проблем с поставщиками и логистикой. Нарастить производство в этом случае получится быстрее, и инфляция не успеет сильно разогнаться, отметили в ЦБ.

«Сама по себе высокая инфляция вредна и для экономики, и для бизнеса, и для финансовых рынков, и, конечно, для жителей страны. Люди принимают очевидные финансовые решения: избавляются от денег, тратят их как можно скорее, вкладывая в ценные товары, недвижимость, покупают иностранную валюту. Становится невыгодно делать сбережения, открывать вклады, клиенты банков снимают деньги со счетов. Обычно высокая инфляция еще и малопредсказуема — разгоняется или движется скачками. Из-за роста нестабильности на финансовых рынках предпринимателям становится невыгодно брать долгосрочные кредиты. Невозможно планировать наперед — а ведь это важнейшее условие для роста инвестиций и экономики в целом», — резюмировали специалисты.

