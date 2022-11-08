В Великобритании из-за дефицита могут ограничить продажу яиц

Крупнейшие супермаркеты Великобритании рассматривают возможность импорта яиц из Польши или ограничения их продажи из-за дефицита.

Как пишет газета Sun со ссылкой на источники в руководстве британских супермаркетов, причиной дефицита являются вспышка птичьего гриппа и последствия летней жары в Великобритании, во время которой погибли миллионы птиц.

Кроме того, многие фермеры покидают данную отрасль, так как из-за роста цен на корма для животных после начала конфликта на Украине их деятельность стала менее прибыльной.

По словам источников издания, в настоящее время руководства крупных сетей продовольственных магазинов проводят переговоры о возможностях преодоления дефицита яиц.

Среди решений, которые в этом могут помочь, рассматривают ограничение продажи яиц и увеличение их импорта из-за границы, в частности, из Польши, что вызовет росту цен на яйца из-за дополнительных транспортных расходов.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению британского историка сэра Энтони Селдона? Великобритания, где за два месяца сменилось два премьер-министра, переживает самый тяжёлый политический кризис со времён Второй мировой войны.

«Надо признать, что это становится крупнейшим политическим кризисом со времён Второй мировой войны, – подчеркнул историк. – Суэцкий (кризис) в 1956 году был плох, но заслуживающий доверия премьер-министр вскоре вступил в должность, и вернулось нормальное положение дел. В 1972-1974 годах за премьером, без всякого сомнения, стоял его кабинет министров. А сейчас кто? А сейчас где?».