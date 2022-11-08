Вице-мэр Ефимов: инвесторы создадут в столице более 1,2 тыс. рабочих мест

Власти Москвы заключили с инвесторами три новых соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), по которой девелоперы, кроме жилья, также строят детские садики, школы и другие объекты. В нескольких районах столицы возведут 18 новых объектов инфраструктуры, где также смогут работать более 1200 человек. Об этом сообщил 8 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По трем новым соглашениям с инвесторами в разных районах столицы возведут 12 детских садов, пять школ и один спорткомплекс. Инвестиции в эти проекты превысят 13,7 млрд рублей. Благодаря строительству данных объектов в городе появится свыше 1,2 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Как уточнил заммэра, в том числе 11 детских садов и четыре школы появятся в районах Крюково, Царицыно, Южное Бутово, Чертаново Южное, Очаково-Матвеевское и в ТинАО. В них будет работать более тысячи сотрудников образования. Все эти объекты планируется сдать в эксплуатацию поэтапно, в 2025-2028 гг. А спорткомплекс возведут в Басманном районе Москвы.

«Еще один проект предполагает строительство детского сада и школы в поселении Рязановское Новомосковского административного округа. В школу смогут трудоустроиться 120 человек, в детский сад — 58», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он уточнил, что объем инвестиций в создание этих двух объектов оценивается в 937,8 млн рублей.

Напомним, программа стимулирования создания МПТ появилась в столице в 2020 году. По ее условиям, «в обмен» на строительство коммерческих, промышленных или социальных объектов девелоперы получают льготы от властей города. Это льгота при переоформлении вида разрешенного использования земельного участка, в том числе и под другие проекты застройщика. Таким образом, инвестор получает доходы и от продажи жилья, и от бизнес-объекта, а москвичи — дополнительные рабочие места. Эта программа также призвана снизить маятниковую миграцию в центр города и разгрузить общественный транспорт.

Добавим, что в этом году ее дополнили. Льготы стали доступны девелоперам, которые строят объекты для оказания комплексных логистических услуг. Кроме того, за ввод объекта в более сжатые сроки, чем планировалось изначально, льгота повышается. Например, если срок сдачи в эксплуатацию сократится до полугода или до года, — льгота вырастет на 5%, если более, чем на год, — на 10%. Кроме того, власти столицы упростили привлечение новых юрлиц: теперь соисполнителем проекта может стать компания, состав акционеров которой совпадает с самим инвестором на 51% (ранее этот «порог» составлял 75%). А также предельный срок соглашения по созданию объектов МПТ, которые находятся в составе жилого здания, продлили: он будет действовать до завершения строительства всего дома.