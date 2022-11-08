Власти Москвы одобрили строительство завода косметики за 440 млн рублей

Градостроительно-земельная комиссия Москвы решила предоставить участок площадью 0,66 га инвестору без торгов. На этой территории появится производство косметики полного цикла в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП) стоимостью 440 млн рублей. Об этом сообщил 8 ноября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«В районе Свиблово инвестор построит предприятие полного цикла общей площадью 5,5 тыс. кв м. На производстве будут изготавливать косметические средства и упаковочную тару для выпускаемой продукции», — рассказал Владислав Овчинский. Он добавил, что работать на новом заводе будут 50 сотрудников, а объем инвестиций в проект превысят 440 млн рублей.

Как уточнил глава департамента, в числе косметических средств, которые планирует производить новое предприятие, — современная декоративная и уходовая косметика для лица, тела и волос, средства личной гигиены, а также маски и антисептики. Часть продукции планируется выпускать по контракту. Кроме производственного цеха, появятся помещения логистического и складского назначения. Инвестор также планирует создать платформу для продажи локальных косметических брендов.

«Для возведения предприятия инвестору предоставят земельный участок площадью 0,66 гектара на Енисейской улице, владение 1», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, договор с компанией заключат на 5 лет, в течение которых строительство производства должно быть завершено.

Как уточнили в правительстве города, застройщиком выступает ООО «ТСП». Компания в настоящее время реализует проект локальных брендов Cha u kao & Awareness и PURELOVE, которые продаются в различных торговых точках страны.