Власти США призвали JPMorgan и Citi продолжить работу с рядом крупных компаний из РФ

Минфин и Госдеп США просят ведущие американские банки, в частности, Citigroup и JPMorgan, продолжать взаимодействовать с некоторыми крупными российскими компаниями, такими как «Газпром», «Уралкалий» и «ФосАгровопреки недовольству Конгресса..

Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, банковских гигантов призывают поддерживать контакты «с определенными стратегическими российскими фирмами» вопреки недовольству Конгресса. Уточняется, что эти негласные действия являются частью усилий Белого дома «по минимизации негативных последствий режима санкций, направленных на наказание России». В то время как сенаторы выступают за ужесточение мер против Москвы, администрация пытается избежать глобальной экономической катастрофы.

По словам юриста Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP Ннединмы Ифуду Нвеке, специализирующейся на американских экономических санкциях, правительство США не ввело всеобъемлющего эмбарго в отношении России, на данный момент существуют разрешенные зоны ведения бизнеса. По ее словам, Минфин США «продолжит проводить встречи, чтобы информировать банки об этих зонах допустимых транзакций, особенно в гуманитарной сфере».

Администрация Байдена неоднократно заявляла, что хочет, чтобы американские банки продолжали направлять средства в отдельные сектора российской экономики, однако о масштабах таких инициатив ранее не сообщалось, отмечает агентство.