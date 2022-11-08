США настаивают на том, чтобы Украина пошла на диалог с Россией.

Об этом в своей статье пишет старейшая ежедневная французская газета Le Figaro. Читатели этого издания считают, что киевскому режиму необходимо как можно скорее согласиться на условия Вашингтона.

В частности, в комментариях под публикацией пользователи отмечают, что непозволительные выходки президента Украины Владимира Зеленского и его администрации дорого обходятся США и странам ЕС.

Так, рядовые граждане испытываются серьёзные финансовые трудности на фоне антироссийских санкций, энергетического кризиса и решений Брюсселя и Вашингтона.

«Необходимо принудить Зелинского к переговорам, – пишут читатели. – А для этого необходимо перекрыть ему финансовые потоки. Тем более, что граждане помогающих стран свое согласие на такие огромные траты не давали».

Также пользователи электронной версии газеты Le Figaro отмечают, что у Москвы есть преимущество – «она никуда не торопится».

При этом юзеры ещё раз напомнили, что непродуманные действия Евросоюза уже оказали и продолжают оказывать пагубное влияние на страны и покупательную способность граждан.

Как ранее писал «Эксперт», заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной.

«С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что киевские власти приняли закон, который запрещает вести мирные переговоры с Москвой. По его мнению, это осознанный выбор властей соседней страны.