Акции дня: золотодобытчики продолжают ралли

Акции золотодобывающих компаний вторую сессию подряд торговались в плюсе на Мосбирже по итогам среды, 9 ноября. За день подорожали бумаги компании «Селигдар» на +2,91% до 44,15 рублей за штуку, «Полиметалл» на +2,44% до 315 рублей за штуку.

Новый импульс к росту дал отчет Всемирного золотого совета (WGC), согласно данным которого по итогам третьего квартала 2022 года рекордный спрос на драгметалл был зафиксирован не только со стороны мировых Центробанков, но и со стороны физических лиц. При этом высокие продажи по итогам квартала наблюдались со стороны фондов.

Ранее аналитики швейцарского инвестиционного банка UBS прогнозировали нереальное ралли в золоте в 2023 году из-за высокого спроса со стороны мировых ЦБ.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -1,84% до 2166,56 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,55% до 1113,93 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:08 мск составила 93,22 долларов за баррель (-1,25%). Российская валюта укреплялась – 60,45 руб. за доллар.