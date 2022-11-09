Берлин планирует заблокировать покупку Китаем немецкого завода, производящего чипы

Немецкий производитель чипов Elmos заявил, что правительство ФРГ скорее всего изменит свою позицию и запретит продажу завода китайской компании. Вернее, речь идет о шведской компании Silex, которая принадлежит китайской фирме Sai Microelectronics. Китайцы, сообщает Politico, собирались купить за 85 млн евро у Elmos завод по производству чипов в Дортмунде. Считалось, что Берлин одобрил сделку несмотря на предупреждения немецких спецслужб, что это может отрицательно сказаться на безопасности Германии.
Решение Берлина было в русле спорной (по мнению коллективного Запада) политики ФРГ по отношению к КНР, которую нещадно критиковали США и большинство членов Евросоюза вместе, естественно, с Брюсселем. Немецкие власти несмотря на предупреждения союзников намерены развивать сотрудничество с Поднебесной, которую в Вашингтоне считают сейчас врагом номер один. Здесь следует также упомянуть недавний визит Олафа Шольца в Пекин с представительной делегацией, состоящей в основном из немецких бизнесменов, которые ездили укреплять экономические связи с Поднебесной.
В общем, все шло к тому, что правительство Шольца одобрит сделку по продаже производства подложек для чипов, но затем Elmos неожиданно заявил, что по имеющейся у него информации в среду, 9 ноября, на заседании правительства сделка будет заблокирована.
Elmos – небольшая компания, производящая чипы в основном для автомобильной промышленности.
Больше всему запрету на продажу производства чипов китайской компании будут рады, конечно, за океаном. Напомним, что не так давно США приняли новый запрет на поставки Китаю сложных чипов, технологий и оборудования для их производства. Между США и КНР сейчас идет и необъявленная технологическая война. Пекин поставил задачу развить собственное производство чипов, чтобы не зависеть от Запада, а администрация Байдена всячески пытается ему в этом помешать. Для того же, чтобы сделать собственный запрет более эффективным, Вашингтон в свойственной ему манере «порекомендовал» союзникам, в первую очередь, европейским странам и азиатским производителям чипов: Тайваню, Южной Корее и Японии последовать их примеру.
За сделку по продаже завода в Дортмунде отвечало министерство экономики ФРГ, которое возглавляет Роберт Хабек. Обычно он относится к Пекину очень критично и обвиняет китайское руководство в автократии и нарушении прав человека. Однако в данном случае Хабек против продажи завода, по крайней мере, еще неделю назад не возражал. На предупреждения же немецких спецслужб, что эта сделка может ослабить безопасность Германии, он отвечал, что речь идет, во-первых, о небольшом заводе, а во-вторых, о простой технологии, которая уже устарела.
После сообщения Elmos о вероятном запрете на продажу китайцам завода в Дортмунде, естественно, возник вопрос, что заставило Берлин так внезапно изменить свою позицию на 180 градусов. К тому же, сделать это вскоре после поездки канцлера в Пекин, которая, как утверждала его пресс-служба, прошла в рабочей атмосфере. Ответов, как минимум, два: или визит Шольца был совсем не таким удачным, как утверждал официальный Берлин, или, что более вероятно, вновь вмешался Вашингтон, фактически запретивший немецким союзникам сотрудничать с китайскими производителями чипов.