Немецкий производитель чипов Elmos заявил, что правительство ФРГ скорее всего изменит свою позицию и запретит продажу завода китайской компании. Вернее, речь идет о шведской компании Silex, которая принадлежит китайской фирме Sai Microelectronics. Китайцы, сообщает Politico, собирались купить за 85 млн евро у Elmos завод по производству чипов в Дортмунде. Считалось, что Берлин одобрил сделку несмотря на предупреждения немецких спецслужб, что это может отрицательно сказаться на безопасности Германии.

Решение Берлина было в русле спорной (по мнению коллективного Запада) политики ФРГ по отношению к КНР, которую нещадно критиковали США и большинство членов Евросоюза вместе, естественно, с Брюсселем. Немецкие власти несмотря на предупреждения союзников намерены развивать сотрудничество с Поднебесной, которую в Вашингтоне считают сейчас врагом номер один. Здесь следует также упомянуть недавний визит Олафа Шольца в Пекин с представительной делегацией, состоящей в основном из немецких бизнесменов, которые ездили укреплять экономические связи с Поднебесной.