En+ Group запустила еще три заправки для электрокаров в Иркутской области

Российский энергохолдинг En+ Group, основанный предпринимателем Олегом Дерипаской, 9 ноября открыл еще три новые электрозаправочные станции (ЭЗС) в Иркутской области.

Современные зарядки для электрокаров появились в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске, а также в Усольском и Черемховском районах, по пути из города к озеру Байкал. Таким образом, общее число собственных ЭЗС компании в регионе выросло до 16. Холдинг намерен наращивать сеть электрозаправок и дальше, чтобы, применяя «зеленые» технологии на практике, внести вклад в сохранение экологии этого уникального региона.

На каждой такой ЭЗС могут одновременно зарядиться два электрокара. Как рассказали в компании, в среднем для заполнения аккумулятора Nissan Leaf — самого распространенного электрического автомобиля в России — потребуется около 20 минут. Отметим, что стоимость пробега в 100 км на электрокаре к тому же будет вдвое ниже, чем на бензиновом автомобиле подобного класса. А если «подзарядиться» ночью, когда 1 кВт в Иркутской области стоит 1 рубль, то поездка длиной 100 км на электрокаре обойдется и вовсе в 64 рубля.

«Развитие зеленых технологий очень важно для En+ Group. Следование целям устойчивого развития проявляется во многих наших проектах, и сеть зарядных станций для электромобилей — один из них», — рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. Он добавил, что вместе с развитием необходимой инфраструктуры этот вид транспорта в регионе стал набирать популярность, особенно в Иркутске. «Мы прислушиваемся к просьбам автомобилистов и продолжаем открывать новые комплексы в самых востребованных местах региона», — отметил он. Михаил Хардиков также выразил надежду на то, что с 2023 года Иркутская область войдет в список регионов, которые получают субсидии на развитие сети ЭЗС.

Добавим, что первые три ЭЗС компания открыла в Иркутской области еще в 2020 году. Они довольно быстро стали пользоваться популярностью, что и подтолкнуло En+ Group развивать их в собственную сеть.

Журналисты издания «Автовзгляд» этой осенью проехали на электрокарах из Иркутска на Байкал. Они отмечали, что ультрасовременная конструкция с подсветкой и разъемами на силовых проводах на фоне чистого поля, где пасутся коровы, выглядит весьма футуристично. Как нечто, случайно выпавшее из пролетавшего космического корабля. «Но, видимо, именно так и врываются новые технологии в самые отдаленные уголки страны», — говорят в издании.

По оценке En+ Group, с момента запуска первых ЭЗС их услугами воспользовалось более 1,5 тыс человек, а общий объем потребленной электроэнергии превысил 230 тыс киловатт-часов. Все электрозаправки En+ Group оснащены российским оборудованием, а чтобы начать их использовать, нужно установить на смартфон приложение EV-Time.

До конца года компания планирует открыть еще несколько электрозаправок в Братске и Тулунском районе, благодаря чему их число вырастет до 18. Кроме того, первая станция En+ Group до конца этого года также появится в аэропорту Красноярска. А значит путешествовать по Cибири владельцам «зеленых» авто станет еще проще.