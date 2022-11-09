Энергетический кризис в Европе приведет к многолетним проблемам с энергией в развивающихся странах

Конечно, счета за газ и электричество для европейцев будут очень высокими, но Европа закупила вполне достаточно нефти и газа, чтобы пережить зиму. А вот развивающимся странам в Азии придется заплатить за энергетический кризис в Старом свете и желание европейцев полностью отказаться от российских энергоносителей гораздо более высокую цену. Богатые европейцы, которым неожиданно понадобились энергоресурсы не российского «происхождения», фактически закрыли рынки нефти и, особенно, газа для бедных стран, которые в отличие от Европы не могут платить за энергоресурсы взвинченные европейцами высокие цены. Последствия для развивающегося мира будут значительно тяжелее, чем «страдания» изнеженных европейцев. Они будут ощущаться еще долго после окончания энергетического кризиса в Европе, прогнозирует Bloomberg, и вполне могут закончиться развалом экономик и социальными потрясениями в беднейших странах.

«Заботы об энергетической безопасности в Европе усиливают энергетическую бедность в развивающемся мире,- считает специалист по энергетике Credit Suisse Group AG Саул Кавонич.- Готовая платить любые деньги Европа вытягивает газ у других стран».

Статьи по теме: Андрей Клепач: Последствия нефтяного, газового и электроэнергетического кризисов могут способствовать разворачиванию мировой рецессии Энергетический кризис – экзистенциальная угроза европейской экономике

После лета блэкаутов и социальных потрясений прохладная погода и дожди временно ослабили энергетический кризис в Пакистане, Индии, Бангладеш и на Филиппинах. Однако приближается зима, во время которой в отдельных регионах Южной Азии может быть холоднее, чем, скажем, в Лондоне или Париже. При этом шансы обеспечить долгосрочные поставки газа для этих стран очень низкие. Ситуацию еще больше осложняет сильный доллар, который заставляет бедные страны выбирать между покупкой энергоносителей и выплатой процентов по кредитам и долгам. Сейчас газовоз с газом стоит почти 100 млн долларов, хотя десять лет назад такие грузы стоили втрое дешевле. Естественно, в такой обстановке поставщики газа крайне неохотно отгружают его странам, которым угрожает дефолт.

Валютные резервы многих развивающихся стран снизились до опасного преддефолтного уровня. В Пакистане они, к примеру, снизились до трехлетнего минимума, после чего агентство Moody отправило ценные государственные бумаги Исламабада в «мусорную корзину». В Бангладеш, Индии и на Филиппинах резервы на двухлетнем минимуме, а в Таиланде, где инфляция поднялась до 14-летнего максимума, они сократились до пятилетнего минимума. Не случайно в этом королевстве в Юго-Восточной Азии, главном, кстати, потребителе газа в регионе, потребление газа из-за высоких цен упало в январе-июле 2022 года на 12%.

Отказавшись от российского газа, европейские страны отправились на спотовый рынок, на котором совершаются кратковременные сделки. Получив такого богатого покупателя, отдельные поставщики просто «забыли» об обязательствах перед бедными азиатскими странами и начали отправлять корабли со сжиженным газом (СПГ) в Европу, где можно заработать намного более высокую прибыль. Эта прибыль значительно выше штрафных санкций за отказ от отправки уже запланированных и обещанных газовозов.

«Мы забираем у других людей энергоресурсы,- объяснил ситуацию глава энергетического гиганта Vitol Рассел Харди.- Это нас, конечно, не красит…»

К экономическим и финансовым проблемам для развивающихся стран следует прибавить форс-мажорные обстоятельства в виде природных катастроф, таких, например, как разрушительные наводнения в Пакистане этим летом.

Европа усиленными темпами строит сейчас плавучие СПГ-платформы, которые позволят ей получать больше газа. Они находятся в разной степени готовности в Германии, Италии и Финляндии, а в Нидерландах новые плавучие СПГ-терминалы начали принимать газ уже в сентябре. По прогнозам экспертов, спрос на газ в Старом Свете будет продолжать быстро расти и к 2026 году увеличится на 60%.

Развивающиеся страны попытались заключить долгосрочные контракты на поставку газа, чтобы хоть как-то смягчить обстановку в будущем, но у них ничего не получилось. Так, провалилась последняя попытка Нью-Дели подписать контракт на поставку газа, начиная с 2025 года. Бангладеш и Таиланд фактически отказались от попытки подписать контракты на поставку газа до 2026 года, когда должен резко вырасти экспорт СПГ из Катара и США. Не смог подписать в октябре 6-летний контракт и Пакистан, по которому он мог бы получать газ уже с 2023 года.

«Мы думали, что (энергетический) кризис закончится к концу текущего года, но этого не будет»,- пожаловался постоянный секретарь министерства энергетики Таиланда Кулит Сомбатсири.

Такая тяжелая ситуация заставляет развивающиеся страны, для которых фактически оказались закрыты спотовые рынки, обращаться за помощью к России, которая, естественно, готова перенаправить на юг Азии «лишний» после отказа Европы газ.

Бедные страны также вынуждены активнее использовать «грязные» виды топлива: уголь и нефть. А еще сотням миллионов жителей Азии остается сейчас только молиться, чтобы предстоящая зима была мягкой.

В Южной Америке в целом и в странах типа Бразилии и Аргентины в частности ситуация с энергетикой несколько лучше, чем в Азии, благодаря, главным образом, высоким инвестициям в развитие гидроэнергетики. Но это не помешало счету за импорт Бразилии за семь месяцев года увеличиться более чем вдвое и достигнуть 3,7 млрд долларов. Если сезон дождей начнется в крупнейшей стране региона позднее обычного, то бразильцам придется покупать дополнительный СПГ. Это значит, что его достанется еще меньше какой-нибудь бедной стране на юге Азии.