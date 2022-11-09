«Газпром» разместил «замещающие» облигации на 439,7 млн евро с погашением в 2023 году

«Газпром капитал» разместил «замещающие» облигации на 439,7 млн евро в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2023 году на российские бумаги.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 43,97%.

Уточняется, что оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными SPV-компанией Gaz Capital S.A. До замещения в обращении находились евробонды этого выпуска на 1 млрд евро. Ставка купона по ним — 3,125%, ближайшая выплата —17 ноября.

«Замещающие» облигации имеют аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. Расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату соответствующей выплаты.

«Газпром» с сентября уже заместил часть выпусков долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 и 2034 годах, а также часть выпуска в британских фунтах с погашением в 2024-м. Кроме того, компания планирует заместить локальными бондами еврооблигации с погашением в 2024 и 2028 годах, номинированные в евро.