Индия наращивает импорт нефти из России и Ирана

Спрос на углеводороды в Индии несмотря на кризис продолжает расти. Нью-Дели неустанно ищет поставщиков, у которых можно их купить подешевле. После недавнего крупного сокращения добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ индийцы стали еще больше сотрудничать с Россией и Ираном. Причем, наличие западных санкций против Москвы и Тегерана и возможность вызвать гнев США и самим попасть под вторичные их не очень волнует. Как заявил на этой неделе глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар после встречи с Сергеем Лавровым Индию вполне устраивает взаимовыгодное сотрудничество с Москвой в области энергетики, и она будет его продолжать и расширять.
В октябре Нью-Дели объявил о диверсификации поставщиков на случай негативных последствий сокращения добычи нефти ОПЕК+. По словам министра нефтяной промышленности Индии Хардипа Сингха Пури, подобные меры могут навредить крупным импортерам вроде Индии, которая потратила в прошлом году на закупки нефти и нефтепродуктов ок. 120 млрд долларов. Индия, напомним, является третьим импортером нефти на планете. Почти 85% потребностей в ней она удовлетворяет за счет импорта. Крупнейшие индийские импортеры Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp покупают нефть не только у России и Ирана, но и, например, у Венесуэлы. Они ищут новых поставщиков для обеспечения энергетической безопасности страны везде, включая США, которые являются крупным экспортером нефти и нефтепродуктов.
«Мы готовим запасной план,- приводит Oil Price объяснение одного из высокопоставленных индийских чиновников.- Когда на планете царит неопределенность из-за конфликта между Россией и Украиной, необходимо иметь как можно больше возможностей».
Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) так же, как главный дипломат Индии, не скрывают, что они готовы покупать нефть где угодно и кого угодно, если она продается по низкой цене, независимо от того, одобрят ли США с ЕС такое партнерство.
Иран был крупным поставщиком нефти в Индию до введения против него новых санкций США в 2019 году.
«Мы всегда говорили о готовности укреплять экономические связи с Индией,- объясняет посол Ирана в Индии Ирай Элахи.- Сейчас очередь за Индией, мы готовы поставлять нефть».
Кстати, в марте-июле, утверждают в Тегеране, доходы Ирана от импорта нефти и конденсата выросли на 580% по сравнению с тем же промежутком времени в 2021 году! Из стран, изъявивших желание наращивать закупки иранской нефти, обращают на себя внимание Турция и Афганистан.
Однако самым «проблемным» поставщиком нефти могут оказаться для Нью-Дели не Иран с Венесуэлой, а Россия, которая стала в октябре главным экспортером «черного золота» в Индию. В прошлом месяце Москва поставляла Индии, по данным аналитической энергетической компании Vortexa, в среднем 946 тыс. бар./д. Взрывной рост импорта российской нефти произошел после начала СВО на Украине, когда стало очевидно, что сотрудничество в области энергетики, выгодно и Нью-Дели и Москве: первому была нужна дешевая нефть, а второй – деньги после отказа европейских стран от российской нефти.
Благодаря существенному дисконту на российскую нефть она стала для многих потребителей, включая, естественно, Индию, даже выгоднее и привлекательнее нефти прежних основных поставщиков с Ближнего Востока.