Индия наращивает импорт нефти из России и Ирана

Спрос на углеводороды в Индии несмотря на кризис продолжает расти. Нью-Дели неустанно ищет поставщиков, у которых можно их купить подешевле. После недавнего крупного сокращения добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ индийцы стали еще больше сотрудничать с Россией и Ираном. Причем, наличие западных санкций против Москвы и Тегерана и возможность вызвать гнев США и самим попасть под вторичные их не очень волнует. Как заявил на этой неделе глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар после встречи с Сергеем Лавровым Индию вполне устраивает взаимовыгодное сотрудничество с Москвой в области энергетики, и она будет его продолжать и расширять.

В октябре Нью-Дели объявил о диверсификации поставщиков на случай негативных последствий сокращения добычи нефти ОПЕК+. По словам министра нефтяной промышленности Индии Хардипа Сингха Пури, подобные меры могут навредить крупным импортерам вроде Индии, которая потратила в прошлом году на закупки нефти и нефтепродуктов ок. 120 млрд долларов. Индия, напомним, является третьим импортером нефти на планете. Почти 85% потребностей в ней она удовлетворяет за счет импорта. Крупнейшие индийские импортеры Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp покупают нефть не только у России и Ирана, но и, например, у Венесуэлы. Они ищут новых поставщиков для обеспечения энергетической безопасности страны везде, включая США, которые являются крупным экспортером нефти и нефтепродуктов.