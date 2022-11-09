«КамАЗ» договорился с Sitronics о долгосрочном сотрудничестве по развитию электротранспорта в РФ

ПАО «КамАЗ» и Sitronics Group (входит в АФК «Система») подписали соглашение о реализации совместных проектов по электрификации регионального общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба автоконцерна, речь идет о долгосрочном сотрудничестве по созданию «комплексного продукта для агломераций и регионов России, направленного на распространение использования пассажирского электротранспорта, внедрение и разработку отечественных решений в области информационных технологий, микроэлектроники и компонентов».

Компании разработают комплексное решение по выпуску продукции в сфере общественного электротранспорта и компонентов к ним, а также по их эксплуатации и сервисному обслуживанию, уточняется в сообщении.

«Наш опыт в строительстве крупных электробусных парков и реализации проектов по созданию зарядной инфраструктуры для личного и общественного транспорта, а также по созданию цифровых платформ управления, в том числе зарядными станциями, станет основой для работы в рамках соглашения», — приводятся в пресс-релизе слова президента Sitronics Group Николая Пожидаева.

Отмечается, что соглашение стало «очередным шагом в продолжение сотрудничества» двух компаний. «В 2022 году успешно прошло тестирование электробуса КАМАЗ-6282 и ультрабыстрой зарядной станции в Сочи, Волгограде и Ростове-на-Дону», — указывается в сообщении.

«КамАЗ» — ведущий отечественный производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн. Автоконцерн выпускает также автобусы и электробусы.

Sitronics Electro — российский оператор зарядной инфраструктуры. Компания производит станции мощностью от 22 до 300 кВт для легкового и пассажирского городского электротранспорта.

Ранее «Эксперт» писал о том, что «КамАЗ» поставил в Иркутск последние шесть из сорока автобусов большой вместимости НЕФАЗ-5299-40-52.