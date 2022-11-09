Минобороны РФ рассказало о серьезных успехах на Краснолиманском и Купянском направлениях

Минобороны России представило новые данные о ходе спецоперации на Украине. В частности, в ведомстве рассказали, что за сутки ВС РФ уничтожили более 60 украинских военных на Купянском направлении.

«На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей», — указывается в сводке.

Сообщается, что на Краснолиманском направлении ВСУ силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, предпринимали попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. «Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам», — отмечается в сводке Минобороны.

Также сообщается, что в районе Днепропетровска ликвидирован склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами РСЗО HIMARS, «Ольха» и артиллерийскими боеприпасами.

Кроме того, российские военные за сутки пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников; отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в ЛНР; сорваны одновременные атаки подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении, противник отброшен к исходным рубежам, отмечается в сводке Минобороны. Пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлении двух населенных пунктов в ЛНР, указывается в сообщении. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заселье Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.