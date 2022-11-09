Московские промышленники будут наносить принты на ткани с помощью цифровой платформы

На производстве текстильной фабрики Solstudio Textile Group в Москве будут наносить рисунки и надписи на ткань быстрее благодаря цифровой онлайн-платформе Print-a-porter. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Московские компании активно внедряют современные технологии в производственные процессы. Например, на площадке фабрики Solstudio Industry запустили цифровую платформу быстрой печати на ткани Print-a-porter. Благодаря ей бизнес может оперативно заказывать и получать изделия, созданные на основе личных пожеланий, выбирать рисунки из большого числа современных дизайнов, реализовывать собственные идеи и в короткие сроки выпускать малые серии товаров», – рассказал Овчинский.

Цифровая платформа поможет заказчикам, дизайнерам и текстильным предприятиям оперативнее решать рабочие вопросы. В будущем планируют с помощью сервиса наладить сотрудничество между поставщиками материалов и швейными производствами. Каждый сможет напечатать желаемый рисунок на шторах, скатерти или нескольких метрах ткани для платья.

«В сентябре 2021 студия текстильного дизайна Solstudio Textile Design стала победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив с проектом создания IT-платформы текстиля и дизайна Print-a-porter. Мы поставили себе амбициозную задачу: дать возможность каждому, кому нужна ткань для личного использования или для коммерческих целей, создавать ее, не выходя из дома или офиса», – отметила руководитель проекта, основатель группы текстильных компаний Solstudio Textile Group Александра Калошина.

Разработка упростит и простимулирует появление новых игроков в области производства текстиля, считают в компании, поскольку благодаря цифровой платформе дело можно будет начать с малыми вложениями и выпускать небольшие партии по запросу потребителя. Предполагается, что площадка объединит специалистов из разных регионов страны в креативное сообщество.