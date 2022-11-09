Песков заявил, что исход выборов в Конгресс не повлияет на отношения Москвы и Вашингтона

Не стоит преувеличивать значение выборов в Конгресс США для российско-американских отношений, в краткосрочной и среднесрочнрй перспективе они ничего не изменят.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Ничего поменять сущностного эти выборы не могут. Отношения пока есть и будут оставаться плохими», — подчеркнул представитель Кремля, отметив, что Москва внимательно анализирует все данные о ситуации.

Выборы в Конгресс США прошли 8 ноября. Согласно предварительным результатам, победа в них достанется республиканцам. Результаты экзитполов свидетельствуют о том, что большинство проголосовавших недовольны политикой президента-демократа Джо Байдена, отмечает CNN.

Как ранее писал «Эксперт», потеря контроля хотя бы над одной палатой Конгресса, не говоря уже об обеих, очень сильно осложнит оставшиеся два года пребывания Байдена на посту президента США. Шансы республиканцев заблокировать принятие главных законов президентской администрации в таком случае резко вырастут.