Программа КРТ повышает эффективность использования столичных территорий бывших промзон — эксперты

Программа комплексного развития территорий (КРТ), которую реализует правительство Москвы, способствует обновлению и более эффективному использованию территории города. Этот процесс также позволит создавать сбалансированные новые районы, где расположено не только жилье, но и социальные объекты, и рабочие места, и современные высокотехнологичные производства. Такую оценку дали эксперты, комментируя решение властей столицы вовлечь в хозяйственный оборот еще четыре бывшие промышленные зоны общей площадью более 42 га.

Напомним, 9 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления, согласно которым комплексное освоение затронет еще четыре бывшие промзоны. Речь идет об участке «Кирпичные улицы» площадью 3,56 га в районе Соколиная Гора, территории площадью 21 га на Кусковской улице, участке 10 га в районе Силино в Зеленограде, а также «Западной водопроводной станции» (7,7 га) в Солнцево.

«Отрадно, что Москва продолжает реализацию программы КРТ. Наряду с программой реновации жилищного фонда, проекты КРТ направлены на обновление и повышение эффективности использования территории столицы, — сказала президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. — На месте старых и неиспользуемых сегодня по назначению промзон должна быть создана новая современная многофункциональная застройка: жилье, офисы, объекты современной промышленности, которая не вредна для городской среды, социальные объекты и другие». Программа очень масштабная, затрагивает около 150 проектов, и длительная, рассчитанная на 10-15 лет, отметила она. «В итоге в Москве не останется «заброшенных» территорий, а каждый участок будет использоваться для нужд города и москвичей», — добавила эксперт.

Реорганизация территорий по принципу комплексного развития — отличное решение по созданию новых рабочих мест, ФОКов, производств и обновлению жилого комплекса, сказал член московского отделения «Деловой России», генеральный директор компании «КНК Групп» Константин Николаев. «Это, прежде всего, рациональное использование заброшенных участков, на которых можно более эффективно расположить и жилые объекты с развитой социальной инфраструктурой, и коммерческие. Важно на этих территориях создавать разномасштабные производственные предприятия, что позволит бизнесу локализовываться в зависимости от своих текущих потребностей, перспективных планов развития, а также с учетом логистики и особенностей найма персонала», — отметил он.

Добавим, что по данным властей города, сегодня значительную часть этих четырех бывших промзон занимают старые склады, гаражи, парковки и автомойки. Реорганизация позволит возвести на них более 670 тыс кв м жилья и коммерческой недвижимости, а также создать более 9 тыс рабочих мест. «Часть построенного жилья используют для переселения по программе реновации», — уточнили в мэрии Москвы. По предварительным оценкам, общий объем инвестиций в комплексное развитие этих промзон составляет 78,2 млрд рублей.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в следующем году в рамках этой программы планируется подготовить к реализации 77 участков общей площадью около 1 тыс га. «Будут сформированы границы территорий и проработаны технико-экономические показатели проектов, начнется поиск инвесторов. В результате на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий появятся жилые дома и объекты инфраструктуры, куда смогут трудоустроиться почти 260 тысяч человек», — подчеркнул он.