Путин утвердил список компаний ТЭК, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями

Президент РФ Владимир Путин утвердил список предприятий топливно-энергетического комплекса и нефтесервисных компаний, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если для этого не получено специальное разрешение.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступило в силу.

В перечень, утвержденный в рамках указа от 5 августа, попали ПАО «Юнипро», «Энел Россия», ПАО «Фортум» и его активы в возобновляемой энергетике, а также предприятия Siemens Energy и General Electric.

В список нефтесервисных предприятий, для сделок с долями которых нужно специальное разрешение, вошли, в частности, российские активы Schlumberger, Weatherford, KCA Deutag, PeWeTe и БК «Евразия». Также упоминаются структуры Baker Hughes, их продажу ООО «Нефтесервисные технологии» Владимир Путин одобрил указом от 4 ноября, отмечает «Интерфакс».

В перечень внесены и производители оборудования для нефтегазовой отрасли, в том числе «Транснефть Нефтяные Насосы» — совместное предприятие «Транснефти», итальянской Termomeccanica Pompe и АО «Конар». Кроме того, в список вошел производитель поливинилхлорида и каустической соды ООО «РусВинил» (СП «СИБУРа» и бельгийской Solvay), а также активы германской BASF, ведущей торговлю удобрениями и семенами.

Всего в утвержденном президентом списке оказалась 191 компания.

Отмечается, что ряд сделок в энергетике, в том числе с попавшими под ограничения компаниями, уже закрыты. В частности, продана доля итальянской Enel в ПАО «Энел Россия» «ЛУКойлу» и фонду «Газпробанк-Фрезия».

Указ №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» вводит прямой запрет для нерезидентов из недружественных РФ государств на выход из активов до конца 2022 года, при этом запрет может «неоднократно» продлеваться. Исключение для совершения сделки может быть сделано в случае выдачи специального разрешения главы государства.