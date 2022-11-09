С «Мотор Сич» творится дичь

Китайский бизнесмен Ван Цзин, являющийся ключевым акционером компаний Beijing Skyrizon и Beijing Xinwei Technology Group, которым принадлежит контрольный пакет акций украинского предприятия «Мотор Сич», опубликовал официальное заявление, в котором выразил решительный протест против национализации активов компании.

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«Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании "Мотор Сич" и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов. Мы будем продолжать поддерживать активную связь со всеми сторонами различными способами и никогда не откажемся от борьбы за защиту наших прав законным путем, используя все законные методы, чтобы постоянно, решительно и безоговорочно защищать все наши законные права», — подчеркивается в заявлении.

Национализация в годовщину Великого Октября

Столь бурную реакцию представителя китайских инвесторов украинского двигателестроительного предприятия вызвало объявление 7 ноября Владимиром Зеленским об изъятии активов ПАО «Мотор Сич» и нескольких других крупных частных компаний в пользу Минобороны Украины. Пострадавшим в результате данных действий, кстати говоря, помимо представителей китайского бизнеса, оказался еще и одиозный олигарх Игорь Коломойский.

Совпадение это или нет, но украинский президент объявил о национализации нескольких флагманов жовто-блакитной промышленности в очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, что само по себе для подвергшейся декоммунизации страны достаточно пикантно. Помимо того, есть еще несколько любопытных моментов, касающихся в данном контексте конкретно запорожского двигателестроительного гиганта, в последние годы уверенно скатывавшегося к статусу «карлика» из-за отсутствия достаточного количества заказов на производимую продукцию.

Во-первых, национализация запорожского «Мотор Сич» проводится Зеленским де-факто уже во второй раз. Первый был в 2021 году. Ему предшествовали сделка по продаже активов вышеупомянутым китайским компаниям, последующий арест активов и почти синхронной введение санкций против Skyrizon со стороны Украины и США. Инвесторы из Поднебесной тогда, дабы не оставаться во всех смыслах в долгу, подали иск на сумму 4,5 млрд долларов в арбитражный суд в Гааге, где их шансы на выигрыш процесса представлялись высокими.

Во-вторых, в конце октября текущего года по подозрению в коллаборационистской деятельности и пособничестве России как государству-агрессору был арестован почетный президент «Мотор Сич», фактически являвшийся совладельцем и главой компании, Вячеслав Богуслаев. Именно он, будучи резидентом украинского списка Forbes и обладателем звания Героя Украины, собственного говоря, и являлся инициатором продажи контрольного пакета акций предприятия промышленникам из КНР.

Коллаборант с мотором

Обвинения в адрес «человека с мотором», как порой называли Вячеслава Богуслаева, базируются на записи его телефонных разговоров, в ходе одного из которых он, якобы, сказал неустановленному собеседнику, что относится к ракетным ударам, нанесенным несколько месяцев назад российской армией по цехам «Мотор Сич», где проводился ремонт двигателей для воздушных судов украинских ВВС и сборка противокорабельных ракет «Нептун», «с пониманием».

Кроме того, СБУ заявила, что располагает информацией о поставках ПАО «Мотор Сич» через несколько ближневосточных, европейских и восточноазиатских фирм-посредников товаров военного назначения для российской штурмовой авиации (вертолетов Ми-8 «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник»). В ходе СВО украинской стороной, по ее заверениям, было сбито несколько машин данных типов и на них были обнаружены двигатели именно запорожского завода.

Правда, здесь стоит отметить, что до 2014 года эти двигатели поставлялись в РФ вполне легально, а программа по их импортозамещению была начата российской госкорпорацией «Ростех» еще до второго майдана и возвращения Крыма. Одной из причин такого решения стала неудовлетворенность качеством силовых агрегатов, часто выходивших из строя раньше положенного срока в силу слишком быстрого износа.

Об успешном завершении импортозамещения «сердец» боевых геликоптеров и полном прекращении сотрудничества с «Мотор Сич» сразу после 2014-го и «Ростех», и курировавший оборонку до своего перехода на работу в «Роскосмос» вице-премьер Юрий Борисов официально заявляли неоднократно. А топ-менеджеры из Запорожья, неофициально посещавшие в 2015 году авиасалон МАКС в надежде договориться о хоть каком-то полулегальном сотрудничестве российских авиастроителей с катастрофически терявшим операционную прибыль украинским предприятием, вернулись оттуда к своему разочарованию с пустыми руками. Тогда-то и начал прорабатываться «китайский вариант», к 2017 году вылившийся в начало официальных переговоров, а еще спустя пару лет — в сделку, которую теперь киевский режим пытается расторгнуть, прибегая к рейдерским методам.

Рейдерство как госполитика

Вообще, смещение с поста руководителя авиационного предприятия, сопровождающееся обвинением в госизмене, не является на Украине какой-то новой практикой. 8 лет назад точно в таком же стиле, как сейчас Вячеслава Богуслаева, в госизмене обвинили гендиректора «Украэроруха» (провайдер аэронавигационного обслуживания) Юрия Чередниченко.

В обоих случаях власти устраивали «маски-шоу» с привлечением к задержаниям и обыскам спецназа. И тогда, и сейчас поддержку опальным руководителям выражали коллективы их предприятий, что, впрочем, не спасало топ-менеджеров от репрессий. В кресло Юрия Чередниченко с подачи тогдашнего премьера Арсения Яценюка в результате был посажен ставленник последнего, который, естественно, после очередной смены власти на Украине был уличен в финансовых махинациях и также смещен.

Сегодня же на фоне идущей спецоперации за всей этой историей с «Мотор Сич» откровенно торчат звездно-полосатые уши Дяди Сэма, как никогда заинтересованного в том, чтобы запорожское предприятие не досталось ни китайцам, ни России (причем ни в денежном эквиваленте по суду, ни чисто физически). Соответственно, интересы Зеленского и Ко и их заокеанских боссов совпадают на 100%.

В Киеве, похоже, рассчитывают на признательные показания Вячеслава Богуслаева, которые можно будет отправить в Гаагу и избежать выплат по иску китайских инвесторов, не намеренных отступать. При этом в качестве мотива для самоговора для 83-летнего топ-менеджера предлагается возможность избежать реального срока путем обмена на находящихся в российском плену офицеров и солдат ВСУ, как это было в случае с Виктором Медведчуком. Что характерно, именно о таком варианте уже заговорили в СМИ в «незалежной».

«Сич» могут «откалибровать» в кирпич

Стоит отметить, что после успешного для себя окончания боевых действий украинские «слуги народа», возможно, готовятся денационализировать «Мотор Сич», забрав его из подчинения оборонного ведомства и передав новому «правильному» собственнику, аффилированному с ними самими и согласованному с вашингтонскими кураторами. Впрочем, здесь есть сразу несколько веских «но».

К примеру, Вячеслав Богуслаев возьмет и не даст нужных показаний, что предвещает его поведение на суде по определению меры пресечения, в ходе которого он назвал свое задержание недоразумением. В свою очередь российская сторона вполне может не пойти по тем или иным причинам на его обмен.

Одновременно, находясь в ведении украинского Минобороны, сам запорожский завод окончательно становится важной военной целью и рискует оказаться настолько «откалиброванным», что передавать новому собственнику будет просто нечего. Да и вероятность перехода города Запорожье вместе со всей «Сичью» под контроль российской армии тоже присутствует. Ведь достижения заявленных целей спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины никто не отменял.