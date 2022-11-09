Шойгу приказал отвести войска на левый берег Днепра

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, заслушав доклад командующего Объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергея Суровикина, приказал приступить к отводу войск за Днепр. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале Минобороны.

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«Жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание угрозу и для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — заявил Шойгу.

Ранее генерал Сергей Суровикин в своем докладе министру обороны сообщил, что, если «киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение попуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины», возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции группировки войск РФ на правом берегу Днепра. В этих условиях, по его мнению, наиболее целесообразным вариантом является «организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр».

«Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», — отметил Суровикин.

