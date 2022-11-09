Спрос на облигации госдолга на безлимитных аукционах в 13 раз превысил предложение

Минфин РФ разместил на безлимитных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 41,97 млрд рублей. На первом аукционе при спросе в 19 раз превышающем предложение были размещены бумаги с постоянным купонным доходом на 16,2 млрд рублей, на втором аукционе спрос был в 11 раз выше предложения — облигации с переменным купонным доходом размещены на 18,6 млрд рублей, на третьем — ОФЗ с индексируемым номиналом проданы на сумму 7,1 млрд рублей, при этом спрос на них был втрое выше, следует из информации на сайте Минфина.

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По данным ведомства, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года было продано бумаг на сумму 16,195 млрд рублей при спросе 307,846 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 13,919 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 85,0244% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 84,5% от номинала, что соответствует доходности 10,31% годовых.

На втором аукционе, состоявшемся 9 ноября, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК выпуска № 29021RMFS с датой погашения 27 ноября 2030 года на общую сумму 18,637 млрд рублей по номиналу при спросе 208,972 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 18,207 млрд рублей при цене отсечения 97,2295% от номинала и средневзвешенной цене 97,2311% от номинала.

На аукционе по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом № 52004RMFS с датой погашения 17 марта 2032 года в этот день было продано бумаг на сумму 7,134 млрд рублей при спросе 20,273 млрд рублей. Выручка от размещения составила 6,685 млрд рублей при цене отсечения 93,33% от номинала и средневзвешенной цене 93,41% от номинала.

Неделей ранее на трех безлимитных аукционах были размещены облигации федерального займа почти на 167 млрд рублей, а 26 октября общий объем размещения ОФЗ составил 177,56 млрд рублей.

