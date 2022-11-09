Рост акций в предвкушении поражения демократов на промежуточных выборах продолжался вчера третий день подряд. Быки верили, что Конгресс перейдет под контроль республиканцев. Это, с их точки зрения, позволит подъему фондовых индексов продолжиться, начав тем самым традиционный для этого периода рост, который позднее перейдет в рождественское ралли.
S&P 500: ставка на политический тупик
Фондовые индексы США закрыли в плюс третий день подряд на фоне промежуточных выборов. Инвесторы ставят на политический тупик в Вашингтоне – президент против республиканского Конгресса. Периоды связанных рук власти обычно удачны для акций.
Seth Wenig/AP/TASS
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