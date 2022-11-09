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S&P 500: ставка на политический тупик

Глеб Баранов
9 ноября 2022, 09:22

Фондовые индексы США закрыли в плюс третий день подряд на фоне промежуточных выборов. Инвесторы ставят на политический тупик в Вашингтоне – президент против республиканского Конгресса. Периоды связанных рук власти обычно удачны для акций.

Seth Wenig/AP/TASS