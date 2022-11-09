ЦБ и «Яндекс» научили Алису консультировать по финансовым вопросам

В приложениях, сервисах и на устройствах «Яндекса» (в умных колонках, браузере и навигаторе) теперь доступен специальный навык голосового помощника Алисы «ЦБ онлайн». Его разработали в компании совместно с Банком России. Алиса может подсказать, как перевести деньги через Систему быстрых платежей, решить проблемы с погашением кредита и что делать, если отказывают в продаже полиса ОСАГО, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Статья по теме: ЦБ выпустил общедоступный учебник по финансовой грамотности

«Популярность голосовых помощников только растет, для многих они стали атрибутами повседневной жизни. И мы тоже тестируем новые форматы, оцениваем их востребованность и эффективность для повышения финансовой грамотности и защищенности человека. Сейчас мы постарались ответить простым и понятным языком на вопросы, которые наиболее часто поступают в Банк России. А на примере игры показать, что тема финансов может быть интересной и увлекательной», — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и финансовой доступности Банка России Михаил Мамута.

В ЦБ уточнили, что Алиса может не только ответить на финансовые вопросы, но и поиграть. Помогая незадачливому герою Алеше преодолевать денежные трудности, участники финансовой игры узнают, как вести личный бюджет, грамотно распоряжаться накоплениями и избегать ловушек мошенников.

