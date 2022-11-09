ЦБ оценил объем реструктурированных кредитов после введения санкций

В марте – сентябре 2022 года банки реструктурировали 755,2 тыс. кредитов граждан на 358,5 млрд рублей и 71,7 тыс. кредитов малого и среднего бизнеса более чем на 1 трлн рублей. Объем реструктурированной ссудной задолженности крупных компаний за это время превысил 8,4 трлн рублей, сообщается в бюллетене, опубликованном на сайте Центробанка.

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«Всего за март – сентябрь текущего года проведена реструктуризация 755,2 тыс. кредитных договоров на общую сумму 358,5 млрд руб. (эти показатели примерно в два раза ниже, чем значения за первые семь месяцев пандемии COVID-19). Остаток задолженности на конец сентября 2022 года по ним составляет 1,3% от розничного кредитного портфеля», — сообщили в ЦБ.

За семь месяцев банки получили 1,757 млн заявлений от граждан об изменении условий кредитных договоров, из них 312,3 тысяч – с просьбой предоставить кредитные каникулы и 12 тысяч – ипотечные каникулы. Это в 1,7 раза меньше, чем было зафиксировано в первые семь месяцев пандемии COVID-19. Более низкий спрос на реструктуризацию в условиях санкций регулятор объясняет сохранением платежеспособности населения на довольно высоком уровне.

От субъектов малого и среднего бизнеса за отчетный период в банки поступило 114 тыс. заявлений о реструктуризации. Это в 1,3 раза меньше, чем за семь месяцев пандемии в 2020 году, что объясняется прежде всего «отсутствием противоэпидемических ограничений, когда одновременно была прекращена работа множества торгово-сервисных предприятий», считают в ЦБ. При этом общий объем реструктуризаций у МСП оказался выше, чем в марте — сентябре 2020 года: поддержкой воспользовались преимущественно малые и средние компании с более крупными кредитами, а не микробизнес, заявки которого доминировали во время распространения коронавируса.

«Микрофинансовые организации за семь месяцев 2022 года предоставили кредитные каникулы по 11,6 тыс. займов граждан на 347 млн рублей и 2,5 тыс. займов субъектов МСП на 3,6 млрд рублей», — добавили в Центробанке.