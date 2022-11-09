Курс по начальной военной подготовке появится в российских школах в 2023 году

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что курс по начальной военной подготовке (НВП) появится в школах уже со следующего учебного года.

«До 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация и школы его со следующего года могут использовать», — цитирует Кравцова «РИА Новости».

Накануне, 8 ноября, стало известно, что за возвращение НВП в школы выступило Министерство обороны РФ. Ведомство рекомендовало уделить этой дисциплине как минимум 140 часов в старших классах.

В конце октября стало известно, что Минпросвещения разрабатывает курс по начальной военной подготовке для школ и колледжей. Проект приказа министерства об утверждении основной программы среднего общего образования с соответствующей информацией опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Модуль, посвященный НВП, появится в школьном предмете ОБЖ. Ученики 10-х и 11-х классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова и оказывать первую помощь в бою.

О планах расширить курс ОБЖ элементами начальной военной подготовки Сергей Кравцов говорил в середине октября.

Впервые допризывную военную подготовку ввели в СССР в 1918 году; в 1947 году ее отменили для неучащейся молодежи, а с 1962 года — для всех старшеклассников. В 1967-м НВП возобновили для учащихся старших классов средних школ и профтехучилищ. В среднем на этот предмет отводилось два часа в неделю. Во времена перестройки начальную военную подготовку в школах практически отменили.