Повышение налога на прибыль для экспортеров СПГ до 34% не коснется новых проектов

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам одобрил поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа с 20% до 34% на 2023-2025 годы.

Как пишет «Интерфакс», в документ внесли уточнение, согласно которому ставка поднимется только для компаний, которые экспортировали газ до 31 декабря текущего года.

Поясняется, что поправки разработаны ко второму чтению законопроекта о налоговых новациях, внесенных наряду с «бюджетным пакетом» в конце сентября и одобренных Госдумой в первом чтении 18 октября. Изначально ставку для экспортеров СПГ предлагалось увеличить до 32%, при этом в тексте инициативы не указывалось, что новации не коснутся новых проектов. Дополнительные доходы федерального бюджета от нововведения предполагались в размере 200 млрд руб. в 2023 году.

Нынешние поправки предполагают, что «для организаций, которые осуществляют деятельность по производству СПГ и до 31 декабря 2022 г. включительно осуществили экспорт хотя бы одной партии СПГ на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа, в налоговых периодах 2023-2025 годов налоговая ставка устанавливается в размере 34%». Также в итоговом тексте инициативы прописано, что повышение не затронет новые проекты.

Уточняется, что сумма, исчисленная по налоговой ставке в размере 17%, пойдет в федеральный бюджет, еще 17% будет зачислено в региональный.

Законопроект должен быть рассмотрен во втором чтении 10 ноября, передает агентство.