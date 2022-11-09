В Минпросвещения уточнили, что занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными

Занятия по начальной военной подготовке (НВП), которые появятся в российских школах уже в следующем учебном году, будут внеурочными.

Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

«Внеурочный модуль по начальной военной подготовке будет подготовлен для российских школ и со следующего учебного года будет внедряться в образовательные программы», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в проекте федеральной программы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» представлено два варианта программ, один из которых ориентирован на профильные кадетские классы.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент модули, посвященные НВП, уже входят в программу учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: во время уроков школьники обсуждают права и обязанности гражданина во время призыва и прохождения военной службы, а также изучают вопросы военно-профессиональной деятельности.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что курс по НВП появится в школах со следующего учебного года. Накануне, 8 ноября, стало известно, что за возвращение НВП в школы выступило Министерство обороны. Ведомство рекомендовало уделить этой дисциплине как минимум 140 часов в старших классах.