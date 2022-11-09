В России подешевели гречка и сахар

В октябре потребительские цены выросли на 0,18% по сравнению с сентябрем, при этом годовая инфляция замедлилась до 12,63% против 13,68% в сентябре. Несмотря на то, что цены на продукты питания за месяц выросли на 0,34%, существенно снизилась стоимость сахара и гречки — в ряде регионов на 11% и 14% соответственно, следует из данных Росстата.

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«Среди продовольственных товаров снизились цены: на крупу гречневую – на 6,3%, сахар-песок – на 3,7%, крупы овсяную и перловую – на 2,2%, пшено, горох и фасоль – на 1,8%, масло подсолнечное – на 1,7%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кофе натуральный растворимый – на 1,3%, муку пшеничную – на 1%, филе рыбное, рис, овсяные хлопья "Геркулес" – на 0,8%, маргарин, воду минеральную и питьевую – на 0,7%, кофе натуральный в зернах и молотый, перец черный (горошек) – на 0,6%, колбасы вареные, окорочка куриные, печень говяжью, филе сельди, коньяк, шоколад, напитки газированные – на 0,5%», — сообщили в Росстате.

Уточняется, что цены на крупу гречневую в 53 субъектах РФ снизились на 0,5-8%, а в 28 субъектах – на 8,1-14,1%. Сахар-песок в 57 субъектах подешевел на 0,2-5%,а в 23 субъектах – на 5,1-10,9%.

В целом, за месяц продукты питания подорожали на 0,34%. Более всего выросли цены на яйца куриные, в ряде регионов — на 10-29%. Подорожали также помидоры (+28,4%), бананы (+15,4%), огурцы (+14,2%), апельсины (+12,1%), картофель (+3,3%), свекла (+2,1%) и капуста белокочанная (+1,8%). При этом, яблоки подешевели на 8,1%, лимоны – на 7,3%, виноград – на 3,5%, лук репчатый – на 3,3%, морковь – на 3,2%, груши – на 1,9%, орехи – на 1,8%.

Из непродовольственных товаров упали цены на смартфоны (-3,9%), батарейки (-2,2%), холодильники двухкамерные (-1,9%), наборы корпусной мебели (-1,6%), электропылесосы (-1,4%), а также на некоторые стройматериалы. При этом, подорожали сухие корма для домашних животных – на 2,7%, спички – на 2% и некоторые лекарственные препараты. В сфере услуг заметнее всего выросли тарифы на телефонную связь (5,7%-7%), посылки внутри России (5,1%), кремацию (2,6%), химчистку (1,4%) и шиномонтаж колес легкового автомобиля (1,3%).

