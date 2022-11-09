В российском МИДе заявили о готовности Москвы к переговорам с Киевом исходя из нынешних реалий

Россия готова к переговорам с украинской стороной с учетом сегодняшних реалий.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Таким образом представитель внешнеполитического ведомства прокомментировала заявления Берлина «об отсутствии у российской стороны готовности к переговорам с Киевом, который эту готовность демонстрирует».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия открыта к переговорам с Украиной, однако в нынешних условиях Москва не видит возможности для них из-за позиции Киева, официально отказывающегося от диалога с российской стороной. «Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой и готова достигать свои цели путем переговоров. Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве кодифицировано — то есть обращено в закон — непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной», — напомнил Песков.

Накануне, 8 ноября, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, «кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю». Он также указал на принятый Киевом закон, который запрещает вести мирные переговоры с Москвой. Дипломат отметил, что это осознанный выбор властей соседней страны.