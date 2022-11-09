В США завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс

Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США завершилось.

Как сообщает ТАСС, в 08:00 мск прекратили прием бюллетеней последние участки, расположенные в штатах Аляска и Гавайи.

По итогам голосования будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть Сената. Помимо этого, американцы выбирают губернаторов 36 штатов и трех заморских территорий США.

Согласно предварительным подсчетам The New York Times, республиканцы обеспечат себе не менее 173 мест в Палате представителей и 46 в Сенате, демократы — 114 и 45 мест соответственно. По прогнозу NBC, республиканцы получат 219 мест в Палате представителей, в то время как демократы могут рассчитывать на 216 мест.

Результаты экзитполов свидетельствуют о том, что большинство проголосовавших недовольны политикой президента-демократа Джо Байдена, отмечает CNN. Согласно данным исследования, 39% опрошенных не удовлетворены работой нынешнего президента, еще 34% испытывают злость.