В Таджикистане открыли представительство миграционного центра Москвы

В Душанбе открылся многофункциональный миграционный центр (ММЦ) Москвы, специалисты которого будут помогать жителям Таджикистана в поиске работы на территории российской столицы и Подмосковья. Работодатели также смогут обратиться за помощью в подборе потенциальных сотрудников.

«Представительством во взаимодействии с уполномоченными ведомствами Республики Таджикистан будет осуществляться весь комплекс мероприятий по поиску и подбору сотрудников, обладающих необходимыми навыками и квалификацией, для работы на важнейших проектах Москвы и Московской области в сфере транспорта, строительства, ЖКХ. Это позволит создать эффективный механизм привлечения на столичные объекты трудовых мигрантов из республики», – заявила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Как уточнила министр столичного правительства во время церемонии открытия представительства, работа центра будет способствовать развитию дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Душанбе. В функции представительства войдет ведение базы данных вакансий и соискателей, организация онлайн-собеседований и оценка профессиональных компетенций кандидатов. Граждане Таджикистана смогут получить консультации по правилам пребывания и работы в РФ, особенностям оформления миграционной карты и другим вопросам.

Как напомнили в мэрии столицы, Таджикистан стал второй страной, с которой Москва начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. В 2021 году представительство ММЦ было открыто в Узбекистане.

«Из 800 тысяч ежегодно выдаваемых в Москве и Подмосковье трудовых патентов половина приходится на граждан Таджикистана. За 10 месяцев текущего года их доля составляет 48 процентов от общего числа оформленных в ММЦ патентов. На начало ноября 2022 года в Москве и области находилось свыше 400 тысяч граждан республики, 80 процентов из которых – трудовые мигранты. Основная часть из них трудится на объектах сферы строительства», – рассказала Мария Багреева.

Открытие представительства состоялось в рамках 18-го заседания двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном.