Вице-мэр Ефимов: 20 тысяч пользователей зарегистрировались на Инвестиционном портале Москвы в 2022 году

В январе-октябре 2022 года на Инвестиционном портале Москвы, специализированном городском ресурсе для предпринимателей, зарегистрировались 20 тыс. предпринимателей. Это больше, чем за весь прошлый год, сообщил 9 ноября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что этот онлайн-ресурс помогает предпринимателям вести бизнес в столице и упрощает взаимодействие с городскими властями. А активный рост числа пользователей этого ресурса подтверждает его высокую востребованность. «За январь – октябрь этого года количество личных кабинетов на Инвестпортале Москвы увеличилось на 20 тысяч. Для сравнения: за весь прошлый год на сайте зарегистрировались 22 тысячи предпринимателей», – уточнил Владимир Ефимов. По его оценке, всего на данный момент на ресурсе действует более 82 тыс. личных кабинетов.

Авторизованным пользователям Инвестпортала доступно 30 сервисов в режиме онлайн. Например, с его помощью можно подобрать оптимальные меры господдержки для своего бизнеса, заполнить заявку на получение субсидии или льготного займа, направить властям инвестиционный проект или концессионную инициативу, а также записаться на осмотр городской недвижимости, выставленной на торги. По оценкам правительства Москвы, с 2016 года инвесторы воспользовались этими и другими онлайн-опциями более 563 тыс. раз, в том числе 112 тыс. — в этом году.

«В личном кабинете можно подать заявки на присвоение предприятиям специальных статусов: промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента технопарка или инвестиционного приоритетного проекта, которые позволяют снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25%. За все время этими сервисами воспользовались 3,5 тысяч раз, в текущем году – 226 раз», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. В 2022 году в рамках антикризисной поддержки бизнесменов столицы освободили от необходимости подтверждать соответствие специальным статусам: они продлеваются автоматически, сказал он.

Добавим, что один из онлайн-сервисов Инвестпортала — линия прямых обращений — позволяет взаимодействовать с городскими властями напрямую. Ответ на обращение «подгрузится» в личный кабинет в течение 14 дней для физических лиц и 30 дней — для юридических. По официальным оценкам, этим сервисом уже воспользовались более 15,5 тыс. раз, из них две тысячи обращений поступили в этом году.

Другой популярный сервис портала — запись на осмотр городских объектов, выставленных на торги. Пользователи через личный кабинет могут подать заявку, изучить документы лота, уточнить нюансы участия в аукционе. С момента запуска ресурса этой опцией предприниматели воспользовались более 225 тыс. раз, а с начала этого года — более 44 тыс. раз.

Город постоянно развивает сервисы и функциональность портала, чтобы его возможности и сервисы стали еще удобнее, резюмировали в московском департаменте информационных технологий.