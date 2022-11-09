Война и мир двух криптобирж обвалили рынок

Во вторник основатель и генеральный директор Binance, миллиардер Чанпэн Чжао укрепил свои позиции на вершине криптовалютного мира, совершив шаг, немыслимый на современном фондовом рынке, но вполне возможный на этом Диком Западе финансов. Он объявил о намерении поглотить FTX – биржу, которая столкнулась с кризисом ликвидности благодаря агрессии самого же Чанпэн Чжао.

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