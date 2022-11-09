Финансовые рынки Криптовалюты США

Война и мир двух криптобирж обвалили рынок

Глеб Баранов
9 ноября 2022, 00:41

Паника инвесторов и кризис ликвидности на FTX – второй по обороту крипто-бирже мира – вчера привели не только к обвалу биткоина и эфира, но и стерли большую часть дневного роста акций в США

Zuma\TASS