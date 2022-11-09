Республиканцы побеждают в Палате представителей, с Сенатом сохраняется интрига

Вчера, во вторник, 8 ноября, в Соединенных Штатах состоялся заключительный день промежуточных выборов в Конгресс (парламент), в ходе которых переизбирались все 435 конгрессменов, членов низшей палаты – Палаты представителей, и треть (35) из ста сенаторов, членов верхней палаты – Сената. Еще никогда, пожалуй, к промежуточным выборам в Америке не было приковано внимание всей планеты. И в этом нет ничего удивительного, потому что они проходят в очень сложный и важный момент как американской, так и мировой истории.

Выборы начались значительно раньше 8 ноября. Если раньше в досрочных выборах, которые заключаются в голосовании по почте, участвовали только военные, то сейчас с легкой руки демократов голосование по почте, открывающие широкие возможности для всевозможных манипуляций, стало возможно для всех. Досрочно проголосовали несколько десятков миллионов американцев, по некоторым данным, свыше 30 миллионов человек.

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Главными вопросами, волновавшими избирателей, были не защита демократии, о чем на каждом углу кричали демократы во главе с Джо Байденом, более приземленные дела: инфляция, экономика, преступность и аборты. Экономика или, вернее, самая высокая едва ли не за полвека инфляция преподнесла республиканцам подарок, которого они скорее всего не ждали, и похоронила последние надежды демократов на сохранение контроля над обеими палатами Конгресса, позволявшего им без особых проблем принимать все нужные для них законы. Весь 22-й год Джо Байден со своей администрацией с переменным (чаще негативным) успехом боролся с высокими благодаря инфляции ценами даже не столько в магазинах, сколько на бензин на автозаправках. Для американцев, нации автомобилистов, цены на бензин играют немаловажную роль на выборах всех уровней: чем дороже бензин, тем ниже шансы на победу у представителей власти, которая их допустила. Последний гвоздь в крышку гроба надежд демократов на победу вбил немногим более месяца назад ОПЕК+, проголосовавший несмотря на личные просьбы президента Байдена об увеличении добычи нефти за резкое, почти на 2 млн бар./д., сокращение ее добычи, после чего цены на заправках вновь поползли вверх. Белый дом несколько раз обращался к помощи «палочки-выручалочки», Стратегического нефтяного резерва, к распечатыванию которого предшественники Байдена прибегали лишь в самых крайних случаях, но эффект от интервенций нефти из Запаса был не очень существенный и, главное, кратковременный.

В результате неудачного стечения обстоятельств и собственных многочисленных просчетов и ошибок администрации Белого дома накануне выборов подавляющее большинство опросов общественного мнения отдавали победу Республиканской партии. Главный вопрос накануне 8 ноября касался не вероятности победы республиканцев, а состоял в том, победят ли они только в нижней палате или возьмут весь Конгресс и окончательно превратят Джо Байдена в «хромую утку» как в прямом, так и в переносном смысле. В случае победы хотя бы в одной Палате представителей республиканцы смогут попытаться объявить Байдену импичмент и наконец откроют расследования в отношении первой семьи Америки и, в первую очередь, против Хантера Байдена, сына президента, который легко может угодить за решетку со всеми вытекающими отсюда малоприятными последствиями для самого Джозефа Байдена. Накануне выборов, кстати, был обнародован очередной компромат против семейства Байденов, о том, как сын с отцом десять лет назад открывали онлайн-казино в Латинской Америке.

Накануне выборов демократы предприняли шаги, чтобы попытаться обеспечить себе победу в случае неблагоприятного сценария любыми средствами и путями. Власти, например, заявили, что для окончательного подсчета голосов понадобятся несколько дней, что даст демократам дополнительные возможности для подтасовки результатов, как это было, например, два года назад на президентских выборах, но ликвидировать очень большое отставание от республиканцев, образовавшееся уже после экзитполов, им едва ли удастся даже при самых вопиющих махинациях.

Согласно опубликованным результатам по состоянию на 8 часов утра по Москве на выборах в Палату представителей у республиканцев было 186 мест при необходимых для победы 218 местах, а у демократов всего лишь 149 мест. Нет еще результатов по четверти конгрессменам (100 человек). Конечно, необходимо дождаться окончания подсчетов по всем штатам и отставание демократов наверняка сократится, но в окончательной победе республиканцев мало кто сомневается.

Что касается Сената, то сейчас известны результаты по 28 из 35 избираемым сенаторам. Пока демократы опережают республиканцев на одно место- 46:45 при двух сенаторах из других партий. Так что все будет зависеть от того, как распределятся между «слонами» (республиканцами) и «ослами» (демократами) оставшиеся 7 мест.