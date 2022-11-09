Замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автокатастрофе

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя некоммерческой организации «Добро мира — Волонтеры Крыма» Валерию Петрусевич.

«Погиб Кирилл Стремоусов, замгубернатора Херсонской области. Информация точная, знаю лично. ДТП. Обстоятельства — позже», — написала Петрусевич в своем Telegram-канале.

Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев рассказал, что авария случилась на трассе Херсон — Армянск. Как уточнил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, автокатастрофа произошла под Геническом.

Кирилл Стремоусов стал заместителем главы региона после перехода Херсонской области под контроль российских военных.