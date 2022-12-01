Глава Прикамья анонсировал запуск компанией «Акрон» нового производства минеральных удобрений

Один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, компания «Акрон» планирует наладить производство в Пермском крае.

Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, передает ТАСС. Он отметил, что производство удобрений является является ключевой отраслью для Пермского края.

«Помимо двух ключевых игроков — "Уралкалия" и "Уралхима" — мы ожидаем появление третьего игрока — компании "Акрон". Уже сейчас, в рамках подписанных соглашений, развиваем совместные направления по промышленной кооперации», — заявил глава региона.

По словам Махонина, в Прикамье также планируется запустить новое производство на площадке предприятия «Метафракс», которое является крупнейшим производителем метанола и его производных в РФ. Уточняется, что проект будет реализован в Губахе. С 2017 года компания возводит новый химический комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ) мощностью 575 тыс. тонн карбамида, 308 тыс. тонн аммиака и 41 тыс. тонн меламина в год. В состав группы входят старейший химический завод «Карболит» в подмосковсном Орехово-Зуево, производство синтетических смол «Метадинеа» в Подмосковье и Пермском крае, а также компания по производству формальдегида и синтетических смол «Метадинеа Австрия» (Кремс, Австрия).

«Акрон» Вячеслава Кантора опирается на два еще советских гиганта — заводы минеральных удобрений в Великом Новгороде и Дорогобуже Смоленской области. Кроме того, производственные возможности компании были дополнены созданием в Мурманской области Северо-Западной фосфорной компании (ГОК «Олений ручей», первая очередь пущена в 2012 году).

В 2018 году было принято решение перейти к активной фазе строительства Талицкого калийного ГОКа в Пермском крае. Этот проект завершит вертикальную интеграцию «Акрона» по всем трем ключевым элементам (азоту, фосфору и калию).