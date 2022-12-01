Акции дня: бумаги золотодобытчиков держат рынок

Акции золотодобывающих компаний торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 1 декабря. За день подорожали бумаги «Полиметалла» (+4,7% до 373,8 рублей за штуку), «Селигдара» (+4,16% до 46,09 рублей за штуку), «Полюса» (+2,26% до 7504,5 рублей за штуку).

Бумаги дорожали на фоне роста цен на металл. «Котировки золота в четверг поднялись выше 1780 долл/унц, а серебра обновили максимум с начала июня, закрепляясь выше 22,30 долл/унц. Динамика цен на металлы предвещает сохранение интереса к российским золотодобытчикам, которые в последние дни чувствуют себя лучше рынка», - отметила аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,59% до 2187,29 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,13% до 1123,63 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:45 мск составила 87,91 долларов за баррель (+1,08%). Российская валюта слабела– 61,79 рублей за доллар.