Dow заманивает «быков» на бойню

Джером Пауэлл опять смог разогнать «медвежье ралли». Выступая вчера вечером в Брукингском институте, он допустил, что на декабрьском заседании ФРС может начать замедлять темпы повышения ставки. Новости в этом не было, но рынок, придавленный «ястребиными» заявлениями других чиновников Федрезерва, воспринял это, словно сенсацию.

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