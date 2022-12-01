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Dow заманивает «быков» на бойню

Глеб Баранов
1 декабря 2022, 10:39

Основные фондовые индексы США впервые с 2021 года завершили в плюс второй месяц подряд. При этом Dow Jones Industrial Average вырос от сентябрьского минимума более чем на 20%. Многие считают такой рост приметой начала бычьего рынка. Но это ловушка.

Seth Wenig/AP/TASS