Джером Пауэлл опять смог разогнать «медвежье ралли». Выступая вчера вечером в Брукингском институте, он допустил, что на декабрьском заседании ФРС может начать замедлять темпы повышения ставки. Новости в этом не было, но рынок, придавленный «ястребиными» заявлениями других чиновников Федрезерва, воспринял это, словно сенсацию.
Dow заманивает «быков» на бойню
Основные фондовые индексы США впервые с 2021 года завершили в плюс второй месяц подряд. При этом Dow Jones Industrial Average вырос от сентябрьского минимума более чем на 20%. Многие считают такой рост приметой начала бычьего рынка. Но это ловушка.
Seth Wenig/AP/TASS
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