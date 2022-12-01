Более 2000 человек приняли участие в первом Всероссийском форуме стартап-студий

За два дня, 28–29 ноября, в рамках деловой программы на площадках в Москве и в стартап-студии «ТехноСпарк» (Троицк) состоялось 12 мероприятий. Центральными событиями стали пленарная сессия «Университетское технологическое предпринимательство на карте инновационного развития страны до 2030 года» и открытое заседание Инвестиционного комитета стартап-студий. Также в эти дни впервые прошла презентация 50 лучших стартапов от победителей конкурса «Студенческий стартап».

Всего на площадке форума работали почти 500 человек, включая представителей 170 российских вузов. Кроме того, более 1500 человек из разных городов России посмотрели онлайн-трансляцию, которая велась на сайте Форума, а также в официальном сообществе Платформы в социальной сети VK. Больше всего зрителей подключились из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Тюмени, Комсомольска-на-Амуре.

Также в ходе пленарной сессии Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков обозначил первые результаты работы проекта. Напомним, за 2021 год удалось запустить в вузах 151 акселерационную программу, открыть сеть из 60 «Предпринимательских точек кипения», на базе которых уже состоялось более 2 тысяч мероприятий, охвативших более 58 тысяч человек. Осенью были отобраны 20 вузов, в которых до конца года будут созданы университетские стартап-студии. Проведено более 300 тренингов предпринимательских компетенций, в которых поучаствовали более 25 тысяч человек. 1000 студентов выиграли гранты в размере 1 млн рублей на конкурсе «Студенческий стартап».

Существенное внимание на форуме было уделено практической работе со стартапами. Так, участники открытого заседания «Инвестиционного комитета» под председательством заместителя Министра науки и высшего образования РФ Дарьи Кирьяновой оценили четыре проекта, которые уже развиваются на базе стартап-студий.

«Мы впервые сделали заседание открытым потому, что даже тем стартап-студиям, которые здесь не будут представлены, будет полезен этот опыт и возможность научиться на чужих ошибках», — отметила Дарья Кирьянова.

По итогам обсуждения два проекта, один из которых предполагает создание мобильной солнечной электростанции для работы в удаленных местах, а второй — производство отечественных коннекторов для автомобильных зарядных станций, получили одобрение экспертов «Инвестиционного комитета».

Во второй день форума представители 20 вузов, на базе которых в ближайшее время появятся университетские стартап-студии, работали в «ТехноСпарке» — первой в России стартап-студии. О специфике работы в этом новом для страны формате представителям академической среды рассказали сооснователь «ТехноСпарка» Денис Ковалевич и генеральный директор «ТехноСпарка» Олег Лысак. Также коллеги осмотрели производство логистических и внутритрубных роботов, гибких солнечных батарей, пластиковой электроники, медицинских имплантов и многое другое.

Также 29 ноября прошла презентация 50 лучших университетских стартапов из числа победителей конкурса «Студенческий стартап». По итогам голосования жюри были названы 10 победителей, которые получили дипломы за подписью заместителя главы Минобрнауки России Дарьи Кирьяновой и памятные подарки.

Начиная с 2023 года, в ходе работы Платформы планируется ежегодно составлять рейтинг, включающий топ-1000 университетских стартапов. Затем из их числа будут отобраны 50 лучших, команды которых получают возможность презентовать свои проекты потенциальным инвесторам.

Подводя итоги первого года работы, директор проектного офиса Платформы университетского технологического предпринимательства Даниил Ковальчук отметил: «В этом году мы работали по двум ключевым направлениям. Первое — вовлечение студентов и сотрудников вузов в технологическое предпринимательство. Второе — это массовая генерация стартапов на базе университетов. В следующем году добавится очень важное третье направление — запуск инструментов привлечения «умных денег» в студенческие стартапы. Должны появиться люди, которые помогут перейти стартапам на следующий уровень. При этом помогут не только деньгами, но и знаниями об устройстве индустрий и строительстве бизнеса. Это будут профессиональные инвесторы поздних стадий, которых мы привлечем в ранние. А также инструмент возмещения части инвестиций бизнес-ангелам, который уже реализует Фонд «Сколково». Наша задача состоит в том, чтобы вуз стал местом, где рождаются технологические компании. За время форума мы получили большой отклик со стороны университетского сообщества, предпринимательской среды и представителей власти. Уверен, что с таким интересом к работе Платформы мы успешно достигнем те амбициозные цели, которые поставили перед собой до 2030 года».

Он также подчеркнул, что одна из важнейших целей Платформы — сформировать профессиональное сообщество и выпустить из университетов в экономику не менее 30 тысяч подготовленных технологических предпринимателей к 2030 году.