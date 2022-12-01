Чем привлекателен и полезен продающий лендинг

Они заходят на онлайн-платформу, выбирают нужные товары или услуги, после чего оформляют заказы в несколько кликов. Созданием продающего лендинга занимаются специализированные веб-студии.

Преимущества использования одностраничных продающих лендингов

В число главных достоинств продающих лендингов входят следующие особенности:

специализация на конкретных товарах и услугах;

оперативность работы;

отсутствие необходимости в продолжительном тестировании онлайн-ресурса.

Обычно такие страницы ограничены узкой тематикой и предельно конкретными целями. Они продают вполне определенные товары и услуги, а потому в них отсутствуют разделы и дополнительные страницы, куда могли бы переходить пользователи.

Главная задача таких онлайн-ресурсов заключается в подаче информации для пользователей в сжатом виде. Посетитель должен быстро понять, что именно ему предлагают, после чего сделать заказ или отказаться от него. Продающий лендинг представляет собой точку заключения сделки между продавцом и покупателем.

Особенности создания продающих лендингов

Процесс создания одностраничных сайтов достаточно прост. Профессионалы затрачивают на выполнение этой работы сравнительно немного времени. Они действуют по строго определенному алгоритму. Первым делом специалисты внимательно изучают запросы целевой аудитории, на которую рассчитано такое предложение. Грамотно организованный лендинг способен убедить пользователя купить продвигаемый товар или услугу.

Помимо продажи товаров и услуг лендинги используются для записи учеников на курсы, регистрации участников конкурсов и вебинаров и т. п. Моментальная оплата может и не выполняться. При создании таких ресурсов нужно точно знать, на кого они рассчитаны, в том числе пол, возраст и интересы целевой аудитории.

Все одностраничные сайты оформлены сходным образом. Они сразу наводят посетителей на кнопку типа «Заказать», «Оформить» и т. п. Основной экран продающего лендинга – собственно предложение. Прочитав заголовок либо подзаголовок, посетитель узнает, что именно ему предлагается, получает информацию обо всех достоинствах товара или выгодах использования услуги. Обязательный элемент оформления – яркий фон или картинка, привлекающие внимание.